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Почему на улице Кремлевской пересаживают деревья?
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Почему на улице Кремлевской пересаживают деревья? 

АиФ Казань 54 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Зачем на улице Кремлёвской массово выкопали деревья и высаживают вместо них 220 новых? Говорят, деревья с Кремлёвской высадят в парке Горького. Неужели заняться больше нечем?
«Идея «Горводзеленхоза» состояла в том, чтобы озеленить улицу взрослыми деревьями одинаковой высоты.
Некоторые липы, высаженные несколько лет назад, болели, другие вовсе не прижились, во многом из-за большого количества соли, которую сыплют на проезжую часть и тротуар, — считает эколог, старший преподаватель КФУ Галина Юпина. — Вопросы вызывает выбор вида. Вместо заявленной мэрией мелколистной липы, которая хорошо себя чувствует в нашем климате, высаживают липу европейскую «Паллида». Хотя она высокодекоративна, приспособлена к мягкой зиме, и ещё за ней нужно много ухаживать: рыхлить приствольный круг, не давать замусоривать его, удобрять и прочее. Кроме того, если привычная нам липа даёт густую крону и хорошую тень, то европейская не может этим похвастаться. И наконец, европейский вид дороже.
Выкопанные деревья скорее всего благополучно перенесут пересадку, но вот что будет с новичками?»
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