Почему на улице Кремлевской пересаживают деревья?

Зачем на улице Кремлёвской массово выкопали деревья и высаживают вместо них 220 новых? Говорят, деревья с Кремлёвской высадят в парке Горького. Неужели заняться больше нечем?

«Идея «Горводзеленхоза» состояла в том, чтобы озеленить улицу взрослыми деревьями одинаковой высоты.

Некоторые липы, высаженные несколько лет назад, болели, другие вовсе не прижились, во многом из-за большого количества соли, которую сыплют на проезжую часть и тротуар, — считает эколог, старший преподаватель КФУ Галина Юпина. — Вопросы вызывает выбор вида. Вместо заявленной мэрией мелколистной липы, которая хорошо себя чувствует в нашем климате, высаживают липу европейскую «Паллида». Хотя она высокодекоративна, приспособлена к мягкой зиме, и ещё за ней нужно много ухаживать: рыхлить приствольный круг, не давать замусоривать его, удобрять и прочее. Кроме того, если привычная нам липа даёт густую крону и хорошую тень, то европейская не может этим похвастаться. И наконец, европейский вид дороже.

Выкопанные деревья скорее всего благополучно перенесут пересадку, но вот что будет с новичками?»