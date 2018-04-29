Стоит ли Татарстану переводить стрелки на час вперед? 

Депутаты вновь обсуждали вопрос о переводе часов. В Татарстане очень рано светает и рано наступают сумерки. Может, стоит перевести стрелки часов на час вперёд?
От этой идеи парламентарии отказались, учёные с ними согласны.
«Для биологических часов человека самое лучшее время — поясное время того часового пояса, в котором он живёт, — комментирует пресс-службе КФУ профессор Института физики, директор Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта Юрий Нефедьев. — Казань находится рядом с центральным меридианом третьего часового пояса. Сейчас мы как раз и живём по поясному времени этого часового пояса, то есть московское время для нас оптимальное».