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Комитет ГД по СНГ: Пашинян поддерживает отношения Армении с Россией
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Комитет ГД по СНГ: Пашинян поддерживает отношения Армении с Россией 

Национальная Служба Новостей 53 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
«Встреча была, мы поговорили, обсудили, что будет между Россией и Арменией. Пашинян сказал, что поддерживает отношения с Россией. Я его попросил заявить об этом в парламенте», — сказал депутат в эфире НСН.
(материал дополняется)
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