Как защитить зрение при постоянной нагрузке?

Скорее всего, вы проводите большую часть своего времени перед каким-то экраном. Вы работаете перед компьютером весь день, а во время обеда или перерывов, вероятно, проверяете социальные сети в своем телефоне. Между прочим, в среднем человек берет в руки свой смартфон примерно 46 раз в день. А когда вы возвращаетесь домой, наверное, находите множество причин, чтобы подсесть к компьютеру. Например, поиграть в «Танки», посмотреть кино или помочь ребенку с домашними заданиями.

Часы, которые вы проводите перед экраном, негативно сказываются на разных аспектах здоровья, особенно на зрении. Если вы сидите больше трех часов в день глядя на компьютер, смартфон или экран планшета, у вас может развиться компьютерный зрительный синдром (КЗС), который есть у 90% городских жителей.

Компьютерный зрительный синдром

Экран компьютера вредит зрению больше, чем печатные материалы. Цифровые изображения и тексты с плохо отрегулированным контрастом, яркостью и бликами заставляют глаза чрезмерно напрягаться. Через несколько часов глаза могут устать и возникает синдром компьютерного зрения. Смартфоны, планшеты, избыточный просмотр телевизора тоже негативно сказываются на зрении и здоровье.

Основные симптомы КЗС:

Напряжение в глазах Головные боли Помутнение зрения Двоится в глазах Боли в области шеи, плеч или спины Сухость глаз

Вы можете страдать от этих симптомов, даже не подозревая, что виновны в этом экраны.

К счастью, решение этих проблем не требует полного отказа от компьютера или смартфона. Достаточно изменить несколько привычек, чтобы избавиться от компьютерного зрительного симптома.

Моргание

Простое учащенное моргание может значительно уменьшить напряжение в глазах. Обычно мы меньше моргаем, когда смотрим на экран компьютера или смартфона. Это приводит к сухости и раздражению глаз.

Поскольку моргание — обычно неосознанное действие, приучить себя моргать чаще сложнее, чем кажется. При мигании глаза увлажняются и расслабляются. Дополнительно можно использовать капли «искусственная слеза».

Правильное положение

Независимо от того, используете ли вы компьютер, смартфон или планшет, скорее всего гаджет находится слишком близко или под плохим углом. Компьютерный монитор должен стоять от вас на расстоянии вытянутой руки. Верхний край экрана следует разместить на уровне бровей.

Безопасное расстояние от лица для смартфона — 30-40 см. Если при этом вам сложно читать, отрегулируйте размер шрифта и настройки контрастности телефона.

Чистота — залог здоровья

Очистите все свои экраны, чтобы текст и изображения выглядели четкими и яркими. Используйте сухую микрофибровую ткань или специальную чистящую салфетку, предназначенную для экранов.

Если вы носите очки, всегда держите их в чистоте. Отпечатки пальцев и пятна затрудняют восприятие и приводят к напряжению зрения.

Питание для зрения

Здоровье глаз начинается с вашего рациона. Питательные вещества, такие как жирные кислоты омега-3, лютеин, цинк и витамины C и E, могут помочь предотвратить проблемы со зрением. Следите, чтобы на вашем столе регулярно были:

Зеленые листовые овощи Лосось, тунец и другие жирные виды рыб Яйца, орехи, бобы и другие источники белка Апельсины и другие цитрусовые Морепродукты Брокколи, цветная капуста Морковь, красный и оранжевый болгарский перец, тыква

Защита от солнца

Правильная пара темных очков поможет защититься от ультрафиолетовых лучей, вызывающих сухость и раздражение. Воздействие УФ-излучения увеличивает риск развития катаракты и других глазных болезней. Выберите очки, которые блокируют от 99% до 100% лучей UVA и UVB.

Упражнения для глаз

Активный образ жизни и занятия спортом полезны не только для здоровья, но и для зрения, так как улучшают кровообращение и снижают внутриглазное давление. Но существуют еще и специальные упражнения, способные улучшить зрение и снять напряжение. Сюда входят моргания, максимальный отвод глаз в стороны, круговые движения глазами, фиксирование зрения на дальних и ближних предметах.

10 профилактических мер, которые помогут защитить глаза:

Избегание бликов, чистота мониторов и экранов гаджетов. Делаете перерывы. Каждые 20 минут отводите глаза от экрана и смотрите максимально далеко в течение 20 секунд. Держите телефон как можно дальше от глаз, но на расстоянии, где вы все еще можете спокойно читать, не напрягаясь. Отрегулируйте яркость на ваших экранах, чтобы она соответствовала яркости обстановки вокруг нее. Компьютер должен находиться на расстоянии вытянутой руки от лица, при этом экран расположите чуть ниже уровня вашего глаза. Давайте глазам отдохнуть. Закрывайте глаза, моргайте, вздремните при возможности. Регулярно навещайте офтальмолога. Приучайтесь чаще моргать и пользоваться увлажняющими каплями для глаз. Следите за тем, чтобы освещение было у вас за спиной, а не било в лицо. Носите на улице солнечные очки с хорошим УФ-фильтром.