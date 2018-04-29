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Противники МСЗ в Татарстане грозят «сделать отзыв депутатам», если их проигнорируют
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Противники МСЗ в Татарстане грозят «сделать отзыв депутатам», если их проигнорируют 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В воскресенье, 29 апреля жители Осиново из числа противников татарстанского мусоросжигательного завода (МСЗ) организовали встречу с депутатами Осиновского сельского поселения. Стартовало событие в 12:00. Однако поговорить с экоактивистами пришел лишь член совета регионального отделения «Справедливой России» в Татарстане Виталий Талов. Он предположил, возможно, другие депутаты не были приглашены. Активисты ответили, что приглашения получили все. Экоактивисты рассказали депутату о своих опасениях в связи с реализацией проекта МСЗ в Татарстане. Они полагают, что завод испортит экологию, и настаивают, его строительство должно быть отменено. Кроме того, представитель противников МСЗ заявила, пока с депутатами может общаться только другая сторона, отстаивая интереса реализации проекта. «Мы хотим донести, чтобы они смогли выслушать обе стороны. Давайте это организуем. Если депутаты проигнорируют, сделать отзыв депутатам. Люди пришли сюда. Это наше право. Мы выбирали депутатов», — сказал экоактивистка. Трансляция встречи, в том числе, велась на официальной странице противников завода в социальных сетях.
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