«Уводят объемы, воруют рецепты». Большой бизнес — против мамочек-надомниц

Своё, домашнее, небезопасное?

Нелегальному бизнесу в социальных сетях на прошлой неделе была посвящена отдельная секция на заседании Совета по предпринимательству при президенте РТ . Молодые мамы пожаловались президенту, что вынуждены сидеть с ребёнком до трёх лет, так как в детсад его не устроить. По достижении ребёнком полутора лет пособие составляет всего 50 рублей. На одну мужнину зарплату не прожить, вот и выкручиваются мамочки как могут: кто-то зефир делает, кто-то украшения.

В свою очередь бизнесвумен Муслима Латыпова на том же заседании пожаловалась, что такие надом­ницы «уводят у них объёмы» и даже воруют рецепты. «Все, кто реализует продукцию через соцсети, не платят налогов, нет отчислений в социальные фонды, — говорит она. — К нам приходят, фотографируют. Потом производят дома, в бане, в гараже, где есть домашние животные». Говорит, лично отнесла на экспертизу несколько таких изделий и ни одно не соответствовало техническим регламентам.

Сами надомницы с такими обвинениями не согласны. «Это уже не первая попытка со стороны большого бизнеса запугать домашних кондитеров, — говорит Лиля. Вот уже более 4 лет девушка делает торты на заказ и мечтает в будущем открыть свою кондитерскую. — Я была бы рада поддержке, но пока всё, что нашла, — это бесплатные курсы по предпринимательству. А хочется большего: получить льготное субсидирование, пресловутую поддержку малому бизнесу, но этого ничего нет». Говорит, у неё есть и медкнижка, и технологические карты изделий, она может предоставить сертификаты качества на продукцию.

«Печь на заказ я начала в прошлом году, когда поняла, что на прилавках наших магазинов торты, в составе которых очень много всего «интересного»: эмульгаторы, красители, стабилизаторы, растительные сливки и жиры», — рассказывает другой домашний кулинар Гулия. По её словам, он прошла все круги ада, чтобы зарегистрироваться как ИП и получить сертификат. Ни одному домашнему кондитеру, говорит девушка, невыгодно травить своих клиентов. Сейчас, в эпоху соцсетей, твой рейтинг как продавца тортов может упасть ниже плинтуса. Ведь отзывы и комментарии говорят о многом.

Между теми и этими

Сейчас в Интернете можно найти немало предложений от таких надомниц: от мантов до тортов. Многие открыли на дому салоны красоты, кто-то варит мыло на продажу, кто-то делает сладости. У покупателей, судя по количеству предложений, эти услуги и продукция пользуются спросом.

«Сам давно вынашиваю идею, которая сможет соединить наших сельских производителей, тех же мам, стряпающих пельмени и торты на продажу, даст им поле для реализации, — говорит татарстанский предприниматель Фарит Загидуллин, производитель бездрожжевого хлеба. — Нужно идти путём создания условий. А самим мамам стоит объединяться и сообща решать проблемы. Но в любом случае, если уж ты делаешь продукцию на продажу, начинать надо с регистрации ИП или ООО, получения сертификата и декларации соответствия».

«Регулирование деятельности не только надомниц, но и многих начинающих предпринимателей стандартными инструментами неэффективно, — не согласен руководитель ресторанного бизнеса Айдар Булатов . — Схема самозанятости неактуальна: есть доход или нет, а предприниматель должен раз в год заплатить налоги (20 тыс. руб.). Для многих начинающих бизнесменов эта сумма неподъёмна. Контролировать пищевую безопасность произведённых ими изделий нужно, но подходить к этому со всеми требованиями Роспотребнадзора нельзя. Сейчас наша рабочая группа, состоящая из предпринимателей и регулирующих органов, ищет решения, оптимальные для всех сторон».

Ну а пока «на верху» разбираются, мамочки в своём мнении едины: не можете помочь материально — не мешайте работать.