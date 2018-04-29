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Суд обязал «дочку» Veon в Узбекистане выплатить $3,5 млн за нарушение услуг радиосвязи
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Суд обязал «дочку» Veon в Узбекистане выплатить $3,5 млн за нарушение услуг радиосвязи 

Прайм 1 час назад
Коллегия Экономического суда Ташкента оставила в силе решение низшей инстанции о взыскании с ООО Unitel ("дочка" холдинга Veon Ltd., владеющего российским ПАО «Вымпелком») штрафа в размере 27 миллиардов сумов (около 3,5 миллиона долларов) за нарушение качества услуг связи, оператор намерен обжаловать данный вердикт, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель Unitel.
В феврале Ташкентский межрайонный экономический суд удовлетворил иск Госинспекции по надзору в сфере связи Узбекистана о взыскании с Unitel штрафа в размере 26,94 миллиарда сумов за нарушение требований качества услуг связи. Санкции оператору вменяются за простой работы радиопередатчиков в течение 455,8 тысячи минут в первом квартале 2017 года.
"Мы считаем это беспрецедентным актом вольной трактовки законодательства и грубого нарушения собственных регламентов со стороны инспекции", — прокомментировал решение собеседник агентства.
По его словам, простои в работе передатчиков являются нормативом качества, применяющимся к провайдерам и операторам телевидения, радиовещания и радиосвязи, а документ Госинспекции о применении финансовых санкций не имеет юридической силы в Узбекистане и противоречит международной практике.
Представитель Unitel уточнил, что суд проигнорировал представленное оператором заключение экспертов и руководства Международного союза электросвязи, указавших узбекскому регулятору на неприменимость использования показателя простоев передатчиков для оценки работы сотовых операторов.
"Компания не исключает для себя как обжалование данного решения в Верховном суде Узбекистана, так и обращение в международные инстанции", — добавил представитель Unitel.
Veon объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Армении, Грузии, Киргизии, Алжире, Бангладеш и Пакистане. Крупнейшие активы холдинга — российское ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») и итальянский Wind Telecomunicazioni. Крупнейшими акционерами являются LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (19,7%).
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