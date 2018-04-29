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«Кострома в вихрях перемен»: в продажу поступила уникальная книга
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«Кострома в вихрях перемен»: в продажу поступила уникальная книга 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
3 мая в Костроме презентуют новую книгу в рамках исторического проекта «Костромичи — взгляд через столетие». Новый том называется «Кострома в вихрях перемен», сообщает администрация Костромы.
Книга повествует о жизни Костромы в 90-е годы XX века, о периоде развала СССР и рождении новой России.
Автор книги — писатель Алексей Василенко. Он изложил материал в виде интервью с многими участниками событий того периода. Художник-оформитель книги — Сулейман Кадыбердеев. Издание книги профинансировано за счет частных пожертвований и сбора средств на предварительный заказ её приобретение.
Приобрести книгу можно в книжном магазине «Леонардо» и в издательстве «Костромаиздат». Тираж ограничен — 300 экземпляров. Полный текст книги размещён на сайте проекта «Кострома100.рф» в разделе «Фотоальманах».
Презентация состоится 3 мая в 16.00 в бизнес-центре «Luxuria» по адресу: ул. Чайковского,9Б; 4-й этаж, конференц-зал.
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