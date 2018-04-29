В Сайгоне на праздники перекроют улицы

Несколько крупных улиц перекроют в центре Хошимина на время празднования Дня Объединения и Международного Дня труда с воскресения по вторник

В частности, район Ле Дуань между Pham Ngoc Thach и Pasteur перед Дворцом независимости будет закрыт для движения с 5:30 до 13:00 в понедельник, сообщили в транспортном отделе города. На улице пройдет церемония закрытия ежегодного велопробега.

С 6:00 до 22:00 в понедельник движение будет заблокировано на пешеходной улице Нгуен Хюэ между Ле Тхань Тон и Тон Дык Тханг. На это время там запланированы мероприятия в связи с празднованием 43-й годовщины окончания войны во Вьетнаме и 132-го Международного Дня труда.

С 20:00 до 4:00 мотоциклы будут запрещены в туннеле реки Сайгон, от Ки-Кон до района моста Thu Thiem с обеих сторон. В это время здесь пройдет 15-минутный салют.

День Воссоединения празднуется во Вьетнаме 30 апреля. В этот день в 1975 году после окружения Сайгона капитулировали последние войска Южного Вьетнама, что ознаменовало окончание Второй Индокитайской войны. Наряду с Днем труда этот праздник является государственным во Вьетнаме.

Источник: VnExpress