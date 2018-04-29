«Спрячем за заборами»: деревянные дома не будут сносить к Универсиаде в Красноярске

Депутат красноярского Горсовета Владимир Егоров подтвердил информацию о том, что компания «Сибиряк» не будет сносить около 30 деревянных домов под стройку новой трассы в Николаевке. Об этом сообщил «7 канал Красноярск ».

Однако такое решение было принято не из гуманных побуждений подрядчика. Просто жители домов запросили слишком большую сумму в случае, если они лишатся жилья.

Народ хочет такие деньги, которых не стоят эти дома. Просто денег на это нет. Изначально их оценили, допустим, в пять миллионов, а потом сделали 15 миллионов. Причем за такой, я бы сказал, туалет, а не за дом. Может быть, со временем снесут. Просто приукрасим к Универсиаде: спрячем за заборами или что-то еще — депутат Горсовета Красноярска Владимир Егоров.

Речь идет о строительстве новой развязки к четвертому мосту в Николаевке. Часть построек там уже снесли со скандалом: жителей буквально выживали из домов, а один тихо разрушили, пока хозяев не было дома.

Накануне стало известно, что в рамках подготовки к Универсиаде власти Красноярска готовы потратить больше двух миллионов на отлов бездомных собак. Аукцион на поиск подрядчика уже объявлен.