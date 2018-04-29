Ещё
«Спрячем за заборами»: деревянные дома не будут сносить к Универсиаде в Красноярске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Спрячем за заборами»: деревянные дома не будут сносить к Универсиаде в Красноярске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Депутат красноярского Горсовета Владимир Егоров подтвердил информацию о том, что компания «Сибиряк» не будет сносить около 30 деревянных домов под стройку новой трассы в Николаевке. Об этом сообщил «7 канал Красноярск».
Однако такое решение было принято не из гуманных побуждений подрядчика. Просто жители домов запросили слишком большую сумму в случае, если они лишатся жилья.
Народ хочет такие деньги, которых не стоят эти дома. Просто денег на это нет. Изначально их оценили, допустим, в пять миллионов, а потом сделали 15 миллионов. Причем за такой, я бы сказал, туалет, а не за дом. Может быть, со временем снесут. Просто приукрасим к Универсиаде: спрячем за заборами или что-то еще  — депутат Горсовета Красноярска Владимир Егоров.
Речь идет о строительстве новой развязки к четвертому мосту в Николаевке. Часть построек там уже снесли со скандалом: жителей буквально выживали из домов, а один тихо разрушили, пока хозяев не было дома.
Накануне стало известно, что в рамках подготовки к Универсиаде власти Красноярска готовы потратить больше двух миллионов на отлов бездомных собак. Аукцион на поиск подрядчика уже объявлен.
360tv.ru: последние новости
Американка записывала секс‐видео с 3‐летней дочерью ради наркотиков Два парня на 18 девушек. Странный конкурс «Мисс’18» пройдет в ВШЭ В московских аэропортах запретили спать на сидениях и сидеть на полу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами147
На Москву надвигается новый шторм13
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына44
Ефремов вновь обматерил зрителей167
По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста133
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение