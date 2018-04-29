Биологи сбили фаэтончиков с пути

Чтобы проверить, действительно ли муравьи-бегунки из рода Cataglyphis, также известные как фаэтончики, ориентируются не только с помощью солнца и ландшафта, но и при помощи магнитного поля Земли, биологи сбили их ориентиры при помощи наведенного магнитного поля. В результате муравьи сбились с пути и не могли определить дорогу домой. Подробнее об исследовании сотрудников Университета Вюрцбурга и Цюрихского университета можно прочитать на страницах журнала Current Biology.

Первые недели жизни обитающие в пустынях фаэтончики проводят внутри муравейника. Оставшееся время они ухаживают за королевой или ее потомством, роют туннели и строят подземные комнаты или просто убираются. Впрочем, некоторые из них покидают муравейник для того, чтобы искать для колонии пищу. Поведение таких фуражиров и заинтересовало биологов.

В поисках еды муравьи совершают своеобразные «ознакомительные» прогулки вокруг муравейника, время от времени оглядываясь, чтобы не потеряться. Таким образом они могут отходить на несколько метров от своего дома, но направление на него не теряют, даже не видя маленькую дыру в земле, которая служит входом в него. «В поисках еды пустынные муравьи проходят по синусоидальным траекториям с огромными петлями. Однако после того, как пища найдена, они возвращаются в муравейник по прямой», — рассказывает о способностях фаэтончиков один из исследователей Вольфганг Росслер. Вместе с коллегами Росслер предположил, что кроме солнца и особенностей местности муравьи ориентируются и по магнитному полю Земли.

Чтобы проверить эту гипотезу, они отправились на родину фаэтончиков, в южную Грецию. С собой биологи взяли две полутораметровые катушки Гельмгольца (также называемые кольцами Гельмгольца). Это две расположенные соосно одинаковые катушки, расстояние между центрами которых равно их среднему радиусу. Катушки Гельмгольца позволили создать однородное магнитное поле и посмотреть за поведением муравьев в контролируемых условиях.

Результат оказался однозначен: после включения катушек фуражиры перестали ориентироваться на реальное расположение муравейника. Вместо этого они начали оглядываться на «фиктивный» муравейник, направление на который задавало магнитное поле, созданное катушками. Это очень удивило биологов, поскольку подобные способности были нехарактерны для муравьев целого рода, хотя отдельные особи и проявляли их.

Результаты исследования дали биологам новые направления работы и новые вопросы. Например, непонятно, когда муравьи используют свои магнитные способности — только ли при свете дня? Или в полной темноте ночью или внутри муравейника они тоже пригождаются? Другой вопрос, которым задались исследователи, заключается в том, как муравьи переключаются между навигацией по солнцу, приметам местности и геомагнитному полю. Это предстоит выяснить в будущих работах.

Фаэтончики не первый раз попадаются на глаза ученым: например, в предыдущем исследовании их способности в ориентации проверяли с помощью беговой дорожки.

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