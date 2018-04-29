Металлургам давят на нервы

Москва , 28 апреля — «Вести. Экономика» Металлургический сектор — одна из «санкционных» сфер, чьи бумаги пострадали больше всего, лишившись не только доступа к финансированию сделок в американских долларах, но и возможности осуществлять экспорт на рынки ряда западных стран-потребителей, считает Олег Абелев , начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

В последнее время российский рынок в лице своих участников начинает крайне чутко реагировать на происходящую ситуацию, особенно под давлением геополитических причин: нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, торговых войн между США Китаем , введения адресных санкций со стороны США в отношении ряда российских физических лиц — акционеров крупных стратегических активов и т.д. Все эти причины не могли каждый по-своему не отразиться на стоимости котировок практически всех российских компаний — достаточно вспомнить «черный понедельник» 9 апреля, когда индекс МосБиржи просел почти на 9%, а индекс РТС — более чем на 12%.

Тем не менее, после столь существенного снижения ряд отраслей стали постепенно возвращаться к своим докризисным уровням, поскольку никаких прямых экономических причин для падения их капитализации не наблюдалось. Больше всего пострадали бумаги «санкционных»отраслей, лишившись не только доступа к финансированию сделок в американских долларах, но и возможности осуществлять экспорт на рынки ряда западных стран, являющихся потребителями производимой данными компаниями продукции. В первую очередь, речь идет о металлургическом секторе, поскольку наибольший урон со стороны США в виде адресных санкций был нанесен именно этим компаниям.

Больше всех подобные действия затронули Русал , которая буквально на следующий день после введения адресных санкций в отношении Олега Дерипаски разместила сообщение на Гонконгской фондовой бирже, в котором говорилось о том, что компания может объявить технический дефолт по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США. Вполне очевидно предположить, что санкции департамента Минфина США по контролю за иностранными активами могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств, и в настоящее время РУСАЛу придется оценивать влияние таких технических дефолтов на свое финансовое положение.

Хотя сейчас РУСАЛ полностью выполняет свои кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по выплате долга, но получится ли выполнять свои существующие обязательства в соответствии с правовыми и нормативными требованиями в дальнейшем, пока не очень понятно. Ясно, что первоначальная оценка влияния санкций говорит о том, что их последствия могут оказать существенное негативное влияние на бизнес и перспективы РУСАЛа, поскольку после введения санкций в отношении г-на Дерипаски стало ясно, что американский рынок более компания уже не увидит (а это почти 15% всей выручки в 2017-м году), но могут появиться проблемы и на других рынках, т.е. на тех, где так или иначе есть либо напрямую, либо косвенно американские контрагенты.

Крайне важно иметь ввиду, что при общем уровне долга РУСАЛа в размере $8,5 млрд, и EBITDA около $2 млрд вроде бы ничего критичного нет, но рефинансировать этот долг в долларах на западе более не получится, придется искать помощь у ЦБ через механизм валютного РЕПО.

Рынок может крайне негативно относиться к акциям РУСАЛа, поскольку не очень понятно, как компания будет платить по номинированным в долларах евробондам, если доступа к долларам у неё более не будет. Если этот вопрос не будет решен, то на горизонте замаячит вероятность технического дефолта по евробондам, что приведет к мощнейшему снижению по всему фронту рынка, поскольку тогда уж точно многие инвесторы могут отказаться от инвестиций в евробонды российских компаний.

Evraz. Не остались без влияния геополитического влияния и другие компании, которые имеют производственные активы США — речь идет о НЛМК

НЛМК является пятым по величине производителем стали в США, причем заводы компании в штатах Индиана и Пенсильвания производят почти 2 млн тонн стальных изделий, из которых около 700 тыс. тонн производится непосредственно в США, а оставшиеся 1,3 млн тонн поставляется в полуфабрикатах из России . (25% от общего объема). Тем не менее, мы не ожидаем сильного влияния объявленных санкций на котировки НЛМК, поскольку компания (наряду с ММК, Северсталью и ТМК) имеют достаточно низкую долговую нагрузку — чистый долг существенно ниже EBITDA, т.е. мультипликатор чистый долг/EBITDA значительно ниже уровня в 1х.

Что касается положения Evraz, то компания имеет 3 основных завода в США, которые производят листовое железо, трубы, рельсы и ванадий суммарной мощностью примерно около 2 млн т. стальной продукции. Основной риск снижения выручки Evraz может быть сосредоточен в том, что спрос со стороны США и европейских стран смещен в сторону готовой продукции, поскольку страна практически не потребляет полуфабрикаты.

Евраз уже попросил не распространять на его продукцию новые 25%-ные пошлины на импорт стали в США, поскольку компания уже начала ощущать введение этих пошлин. Полуфабрикаты для производства металлопродукции, находившиеся по дороге в Штаты, уже попали под новую пошлину, Хотя введение пошлин не является хорошей новостью и для Нижнетагильского металлургического комбината НТМК, входящего в Евраз.

Американские представители Евраза уже подали прошение об исключении продукции компании из списка поставок, подпадающих под пошлину. Прошение уже подано, но сейчас сложно говорить о том, каким будет результат. Если продукция активов Евраза будет исключена из этого перечня, то финансовые результаты компании могут улучшиться.

В любом случае, вопрос реакции большинства котировок российских металлургических компаний пока остаётся открытым. Если в результате введённых санкций кто-то из бенефициаров активов будет выходить из владения, капитализация данных компаний может существенно прибавить в краткосрочной перспективе. Смотреть на более долгий горизонт пока не представляется возможным из-за высокого политического и странового риска.