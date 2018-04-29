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Права потребителей защитили контрольной закупкой
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Права потребителей защитили контрольной закупкой 

Парламентская газета 1 час назад
При осуществлении государственного надзора в области защиты прав потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора начнёт применяться контрольная закупка. Соответствующий закон вступил в силу 29 апреля.
Инициатором изменений стало Правительство. «Проект федерального закона „О внесении изменений в Закон Российской Федерации „О защите прав потребителей“ и Федеральный закон „О санитарно— эпидемиологическом благополучии населения“, предусматривающий применение контрольной закупки при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, разработан во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 25 мая 2017 года“, — отмечалось в пояснительной записке кабмина к документу.
В Правительстве отметили, что сейчас на Роспотребнадзор возложены полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением требований 20 технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза в области защиты прав потребителя и сантарного надзора. „Проверка таких требований наиболее эффективна с применением контрольной закупки, что в полной мере отвечает целям риск-ориентированного подход“, — пояснили необходимость поправок чиновники.
Закон был принят Госдумой 3 апреля, одобрен Совфедом 11 апреля. Президент подписал документ 18 апреля.
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