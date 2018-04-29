200 лет назад русский царь сделал щедрый подарок молдавским элитам

По историческим картам советских времён мы привыкли воспринимать Бессарабию как компактный регион между Днестром и Прутом, на большей части которого располагается Молдавская национальная республика.

В массовом сознании в связи с этим даже существует миф о том, что вся эта провинция от Черного моря до верховьев Днестра отошла в начале XIX века от Молдавского княжества к Российской империи.

На самом деле это далеко не так.

До присоединения региона к России молдавские элиты могли лишь мечтать о контроле хотя-бы над половиной Пруто-Днестровско междуречья.

Объединение всей Бессарабии в руках молдавских властей стало щедрым подарком русского царя Александра I. 29 апреля 2018 г. исполняется ровно 200 лет со дня преподнесения этого дара, когда был утверждён Устав образования Бессарабской области в составе Российской империи.

Молдова утратила контроль над устьем Дуная и Черноморским побережьем, отторгнутым Османской империей, ещё в конце XV века.

В 30-х годах XVI века та же участь постигла южную часть Бессарабского Приднестровья. Города Килия Белгород (Аккерман), Бендеры, Хотин стали центрами османских рай — особых административных образований под прямым управлением султана.

В каждой из них была выстроена турецкая крепость, охраняемая мусульманским гарнизоном. Местному населению вменялось в обязанности платить налоги и нести повинности в их пользу.

Во второй половине XVI по воле османских властей на юг Бессарабии переселяются ногайцы, образуется Буджакская орда с центром в Каушанах.

К середине XVIII века из 45800 кв. км. междуречья Прута и Днестра территория Молдавского княжества включала лишь 20300 кв. км. Это даже меньше, чем площадь нынешней Республики Молдова, которая без учета Левобережного Приднестровья составляет 29683 кв. км.

Всё шло к изъятию оставшейся части Бессарабии у Молдавского княжества и превращению её в османский пашалык.

В результате на момент присоединения к России Бессарабия напоминала слоеный пирог: турецкая часть (на севере междуречья) сменялась молдавской, молдавская — татарской (ногайской), а затем снова турецкой зоной.

Это территориальное размежевание нашло отражение в международных правовых актах в Кучук-Кайнарджийском (1774) и Ясском (1791 г.) мирных договорах по которым Российская империя возвращала Блистательной порте занятые ее войсками по отдельности Бессарабию, Молдавию и Валлахию.

Здесь следует уточнить, что в XVIII в. наименование «Бессарабия» применялось не ко всему Пруто-Днестровскому междуречью, как теперь, а лишь к южной части региона.

В 1807 г., в самый разгар следующей русско-турецкой войны российскими властями было принято решение упразднить турецкие райи и передать всю Бессарабию под контроль Молдавского дивана (правительства).

Из региона началась эвакуация мусульманского населения, молдавская знать получила за счёт этого существенные земельные владения. Из разнообразных православных епископий (в т.ч. Константинопольской патриархии) была образована региональная митрополия с центром в Кишинёве . На весь регион была распространена молдавская система административных единиц (цинутов и околов) во главе с молдавскими боярами.

Молдаване стали преобладать в региональных органах управления области.

Так, в 1819 г. в составе администрации Бессарабии числилось 124 чиновника, из которых молдаване составляли — 53,2%, русские — 30,6% и прочие — 16,1%.

После перехода Бессарабии под российскую юрисдикцию началось активное переселение в регион молдавского населения с территорий, подвластных Османской империи.

В условиях выселения османских подданных и буджакских татар это привело к молдавенизации Пруто-Днестровского междуречья.

В 1812 г. в Бессарабии проживали всего 256 тыс. человек, а в 1817 г. — почти 492 тыс. человек. Географию эмиграции демонстрирует то, что свыше 78% жителей региона в 1817 г. были молдаванами.

Приток романоязычного населения не прекратился даже после упразднения Николаем I автономного статуса Бессарабии.

Так, в 1867 г. в Россию прибыли 5329 молдаван, а выехали — 105. В следующем, 1868 г., прибыли 9369, а покинули — 118.

Однако в XIX в. в Бессарабию массово мигрировали представители и других народов: русские, украинцы, русины, болгары, гагаузы, евреи и др.

По переписи 1897 году в Бессарабской губернии было 1 933 436 жителей. Молдаване составляли 47,6% населения, русские и украинцы — 27, 9%, евреи — 11,8%., болгары — 5,3%, немцы — 3,1%, гагаузы— 2,9%.

При этом молдаване преобладали среди сельских жителей, а евреи и русские — среди горожан (304 тыс. жителей). Украинское население образовывало компактное большинство на Севере Бессарабии в Хотинском уезде. На Юге, в Буджакской степи возникли населённые пункты, где преобладали болгары, гагаузы, восточные славяне и немцы.

В начале XX в. наметился процесс формироваться бессарабской региональной идентичности, основанной на широко распространённом двуязычии, комплиментарности молдавско-славянских межнациональных отношении, религиозной общности, лояльном отношении к Российскому государству.

Революция 1917 г. в России открыла дорогу для формирования государственности в границах бывшей Бессарабской губернии России.

Однако молдавские элиты в начале 1918 г. под нараставшим влиянием Румынии пошли по пути провозглашения унитарного национального государства (Молдавской Демократической Республики).

Тем самым, была выбрана траектория политического развития региона, впоследствии продолженная советскими властями, которая привела к новому территориальному разделу Бессарабии, на сей раз между союзными республиками.

В результате, при развале Советского Союза полиэтничный регион стал очагом кровавого межнационального конфликта.

Спустя четверть века после его завершения, Приднестровье по-прежнему остается одним из потенциальных очагов напряженности. Если агрессивные действия соседей непризнанной Приднестровской Молдавской республики вновь переведут конфликт в горячую фазу, то погасить его будет невозможно без вмешательства России.