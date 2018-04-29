Житель города Нови‐Пазар в ходе семейной ссоры пообещал взорвать гранату

В сербском городе Нови‐Пазар в ночь на 29 апреля местный житель забаррикадировался в своем доме вместе с домочадцами и угрожал взорвать всех ручной гранатой. Об этом сообщило агентство TanjugNews.

Семейная ссора разгорелась вечером 28 апреля. Узнав о конфликте с рукоприкладством, на место событий прибыли правоохранители. Оказалось, что глава семейства заперся в доме вместе со всеми домочадцами и стал угрожать, что взорвет себя и семью ручной гранатой.

В итоге заложникам удалось сбежать от разошедшегося главы семьи. В итоге он остался один на один с полицией. Через время правоохранителям удалось убедить мужчину сдаться властям.