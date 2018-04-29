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Житель города Нови‐Пазар в ходе семейной ссоры пообещал взорвать гранату
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Житель города Нови‐Пазар в ходе семейной ссоры пообещал взорвать гранату 

360tv.ru 1 час назад
В сербском городе Нови‐Пазар в ночь на 29 апреля местный житель забаррикадировался в своем доме вместе с домочадцами и угрожал взорвать всех ручной гранатой. Об этом сообщило агентство TanjugNews.
Семейная ссора разгорелась вечером 28 апреля. Узнав о конфликте с рукоприкладством, на место событий прибыли правоохранители. Оказалось, что глава семейства заперся в доме вместе со всеми домочадцами и стал угрожать, что взорвет себя и семью ручной гранатой.
В итоге заложникам удалось сбежать от разошедшегося главы семьи. В итоге он остался один на один с полицией. Через время правоохранителям удалось убедить мужчину сдаться властям.
В центре Москвы трое разбойников припугнули безработного москвича ручной гранатой, отобрали у него мобильный телефон, кошелек с шестью тысячами рублей и сумку с личными вещами. Позже злоумышленники отвезли жертву на окраину Москвы и стали требовать от него 2,5 миллиона рублей.
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