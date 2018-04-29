В Пермском крае под лед провалились трое рыбаков, спастись удалось двоим

Пермском крае возле поселка Троица под лед ушли трое рыбаков. Одному из них удалось вылезти на берег, второго достали спасатели, а третий погиб, сообщает информагентство Nation News.

23 апреля в Прикамье на реке Слыва решили порыбачить трое мужчин. Они собрались возле поселка Троица. К сожалению, лед был слишком тонким, что привело к гибели одного из рыбаков.

Под мужчинами провалился лед, они оказались в холодной воде. Один рыбак сумел самостоятельно выбраться на берег. Другим повезло меньше: еще одного беднягу смогли вытащить спасатели, но пробыл он в воде гораздо дольше удачливого приятеля.