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В Пермском крае под лед провалились трое рыбаков, спастись удалось двоим
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В Пермском крае под лед провалились трое рыбаков, спастись удалось двоим 

Газета.Ru 1 час назад
В Пермском крае возле поселка Троица под лед ушли трое рыбаков. Одному из них удалось вылезти на берег, второго достали спасатели, а третий погиб, сообщает информагентство Nation News.
23 апреля в Прикамье на реке Слыва решили порыбачить трое мужчин. Они собрались возле поселка Троица. К сожалению, лед был слишком тонким, что привело к гибели одного из рыбаков.
Под мужчинами провалился лед, они оказались в холодной воде. Один рыбак сумел самостоятельно выбраться на берег. Другим повезло меньше: еще одного беднягу смогли вытащить спасатели, но пробыл он в воде гораздо дольше удачливого приятеля.
Последнему их компаньону было хуже всего. Он не сумел выкарабкаться и не дождался помощи. Мужчина умер в ледяной воде. Сотрудники МЧС достали его тело.
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