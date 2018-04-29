Ещё
Украинец умер, подавившись салом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинец умер, подавившись салом 

Газета.Ru 1 час назад
Возле станции метро «Черниговская» в столице Украины 27 апреля прохожие обнаружили мужчину, который подавился куском сала. Прохожие попытались спасти его, пока продавщица стоящего на улице киоска вызывала скорую, сообщает телеканал «360».
После получаса неудачных попыток реанимировать 50-летнего пострадавшего, медики констатировали смерть. Полицейские занялись выяснением всех обстоятельств.
Похожая история случилась год назад в Волгограде с двумя разными людьми. Мужчина и женщина подавились кусочками сала, что привело к летальному исходу.
Газета.Ru: последние новости
Судовская Аравия предложила отправить России пробные партии пшеницы В Пермском крае под лед провалились трое рыбаков, спастись удалось двоим Активная реконструкция заброшенных ферм стартовала в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами145
На Москву надвигается новый шторм12
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына44
Ефремов вновь обматерил зрителей166
По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста130
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение