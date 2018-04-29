Украинец умер, подавившись салом 

Возле станции метро «Черниговская» в столице Украины 27 апреля прохожие обнаружили мужчину, который подавился куском сала. Прохожие попытались спасти его, пока продавщица стоящего на улице киоска вызывала скорую, сообщает телеканал «360».
После получаса неудачных попыток реанимировать 50-летнего пострадавшего, медики констатировали смерть. Полицейские занялись выяснением всех обстоятельств.
Похожая история случилась год назад в Волгограде с двумя разными людьми. Мужчина и женщина подавились кусочками сала, что привело к летальному исходу.