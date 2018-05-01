Курц прокомментировал отсрочку пошлин США

США продлили на 30 дней, до начала июня, сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой Мексикой об условиях поставок стали и алюминия.

"Я приветствую решение США отсрочить введение пошлин для ЕС. Однако нужно найти длительное решение и предотвратить торговую войну с США, от которой в итоге пострадают обе стороны", — говорится в заявлении Курца в Twitter.

По его словам, Австрия должна сделать все, чтобы оставаться конкурентоспособной, а для этого нужны хорошие торговые отношения, в том числе, с США.