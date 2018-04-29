Евросоюз пригрозил США пошлинами на джинсы, виски и мотоциклы‍

Евросоюз пригрозил США «тройной реакцией», если Вашингтон введет пошлины на сталь и алюминий из стран ЕС. Об этом сообщила Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Еврокомиссар заявила, что Брюссель готов принять соответствующие меры, если Штаты не откажутся «без каких-либо условий» от планов по введению пошлин.

В этом случае «тройная реакция» подразумевает обращение в ВТО , меры по поддержке производителей из ЕС, а также введение пошлин на американские товары, в том числе на продукты сталелитейной промышленности США, апельсиновый сок, джинсы, виски и мотоциклы марки Harley-Davidson.

Вместе с тем, как отметила Мальмстрём, в настоящее время для Брюсселя «приоритетом является диалог на высоком уровне».

Напомним, что Вашингтон с конца марта ввел новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Ряд государств, в том числе страны-члены Евросоюза, получил отсрочку выплаты пошлин до 1 мая.