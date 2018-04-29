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Евросоюз пригрозил США пошлинами на джинсы, виски и мотоциклы‍
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Евросоюз пригрозил США пошлинами на джинсы, виски и мотоциклы‍ 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Евросоюз пригрозил США «тройной реакцией», если Вашингтон введет пошлины на сталь и алюминий из стран ЕС. Об этом сообщила Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Еврокомиссар заявила, что Брюссель готов принять соответствующие меры, если Штаты не откажутся «без каких-либо условий» от планов по введению пошлин.
В этом случае «тройная реакция» подразумевает обращение в ВТО, меры по поддержке производителей из ЕС, а также введение пошлин на американские товары, в том числе на продукты сталелитейной промышленности США, апельсиновый сок, джинсы, виски и мотоциклы марки Harley-Davidson.
Вместе с тем, как отметила Мальмстрём, в настоящее время для Брюсселя «приоритетом является диалог на высоком уровне».
Напомним, что Вашингтон с конца марта ввел новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Ряд государств, в том числе страны-члены Евросоюза, получил отсрочку выплаты пошлин до 1 мая.
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