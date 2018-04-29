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Еврокомиссар пригрозила США «тройной реакцией» в случае введения пошлин на продукцию ЕС
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Еврокомиссар пригрозила США «тройной реакцией» в случае введения пошлин на продукцию ЕС 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 29 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём пригрозила США «тройной реакцией» в случае введения Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий из ЕС. Об этом она заявила в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"На настоящий момент нашим приоритетом является диалог на высоком уровне", — сказала Мальмстрём. Она отметила, что Брюссель делает ставку на продолжение переговоров, однако, если США не откажутся «на долгосрочную перспективу и без каких-либо условий» от идеи ввести пошлины, Европа будет вынуждена принять меры.
Ранее Еврокомиссия уже сообщила, что имеется в виду под такой «тройной реакцией», — это обращение в ВТО, меры по поддержке европейских производителей и введение пошлин на американские товары, включая продукты сталелитейной промышленности США, апельсиновый сок, джинсы, виски и мотоциклы Harley-Davidson.
США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.
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