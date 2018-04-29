Больше 300 рекламных вывесок сорвали власти в центре Ростова

Владельцы магазинов в центре города сегодня не досчитались своих вывесок и растяжек. Горадминистрация устала ждать и приняла решительные меры. 326 рекламных конструкций, несоответствующих документам и дизайн-проектам, разработанными в городском департаменте архитектуры демонтируют.

Первые уведомления о необходимости привести рекламные площади в надлежащий вид владельцы торговых точек начали получать еще в 2016 году. Однако многие не торопятся исполнять постановление городских властей. В отношении злостных нарушителей приняты жесткие меры.