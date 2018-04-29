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Участок дороги в Арзамасском районе отремонтируют за счет средств, сэкономленных в результате торгов
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Участок дороги в Арзамасском районе отремонтируют за счет средств, сэкономленных в результате торгов 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Участок дороги в Арзамасском районе будет отремонтирован в 2018 году за счет средств, сэкономленных в результате торгов. Соответствующее поручение дал глава региона Глеб Никитин после встречи жителем Арзамасского района.
Житель Арзамасского района Алексей Гришин рассказал главе региона, что капитальный ремонт автомобильной дороги «Арзамас 1 — Марьевка — Ковакса — Пиявочное» не выполнялся с 2003 года.
— Капитальный ремонт дороги не проводился с 2003 года. Есть практически непроезжие участки, их приходится объезжать по обочинам, — посетовал Алексей Гришин.
Трасса «Арзамас 1 — Марьевка — Ковакса — Пиявочное» является дорогой межрегионального значения. По словам жителя Арзамаса Алексея Гришина, дорога обслуживает населенные пункты, где проживает почти 4000 человек.
Глеб Никитин поручил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Антону Аверину и министру транспорта и автомобильных дорог региона Вадиму Власову в приоритетном порядке выполнить ремонт 4-километрового участка дороги, по которому передвигаются школьные автобусы.
Как сообщил Вадим Власов, ремонт этого участка будет произведен в 2018 году за счет средств, сэкономленных в результате торгов.
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