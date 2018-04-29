Участок дороги в Арзамасском районе отремонтируют за счет средств, сэкономленных в результате торгов

Участок дороги в Арзамасском районе будет отремонтирован в 2018 году за счет средств, сэкономленных в результате торгов. Соответствующее поручение дал глава региона Глеб Никитин после встречи жителем Арзамасского района.

Житель Арзамасского района Алексей Гришин рассказал главе региона, что капитальный ремонт автомобильной дороги « Арзамас 1 — Марьевка — Ковакса — Пиявочное» не выполнялся с 2003 года.

— Капитальный ремонт дороги не проводился с 2003 года. Есть практически непроезжие участки, их приходится объезжать по обочинам, — посетовал Алексей Гришин.

Трасса «Арзамас 1 — Марьевка — Ковакса — Пиявочное» является дорогой межрегионального значения. По словам жителя Арзамаса Алексея Гришина, дорога обслуживает населенные пункты, где проживает почти 4000 человек.

Как сообщил Вадим Власов, ремонт этого участка будет произведен в 2018 году за счет средств, сэкономленных в результате торгов.