Битва за Сталинград: со дна Волги поднят уникальный бронекатер, затонувший под кинжальным огнем врага 75 лет назад

Это уникальный экспонат, поскольку таких бронекатеров было построено всего семь по спецзаказу НКВД, однако ни один из них не сохранился. При подъеме, на корабле нашли огромный арсенал оружия совершенно не типичного для экипажей таких проектов.

Искореженный взрывами корпус и множественные пробоины рисуют картину последнего боя бронекатера с бортовым номером 31, который затонул в разгар битвы за Сталинград.

Прошло 75 лет со дня гибели корабля, но отдельные механизмы все еще находятся в прекрасном рабочем состоянии. Когда катер подняли со дна Волги, то рукоятки машинного телеграфа стояли в положении «Полный ход», то есть катер пытался выйти из-под огня. И здесь же были обнаружены останки командира бронекатера лейтенанта Никитина, который до последнего оставался на своем боевом посту.

Это случилось 9 октября 1942 года — бронекатер Волжской военной флотилии ранним утром вышел на боевое задание и попал под кинжальный огонь замаскированной немецкой артбатареи. Никто не знал, где именно затонул корабль, пока в прошлом году после сильного течения на поверхности не показалась его танковая башня. Когда волгоградский военно-исторический музей «Наследие» поднимал бронекатер, то, по морской традиции, проходящие мимо суда сиренами отдавали дань погибшим морякам.

Это уникальный экспонат, поскольку таких бронекатеров было построено всего семь по спецзаказу НКВД, однако ни один из них не сохранился. При подъеме, на корабле нашли огромный арсенал оружия совершенно не типичного для экипажей таких проектов — это натолкнуло на мысль, что катер выполнял особые задания.

«Впоследствии, когда мы начали уже подробно изучать все находки, то поняли, что это штатное вооружение было. Оружие находилось в пирамидах, стальные шлемы — в специальных нишах оборудованных. Я веду к тому, что специализированность этого судна очевидна по всем этим небольшим фактам», — рассказал основатель военно-исторического музея «Наследие» Андрей Василевский

Еще один факт в пользу этой версии заключается в том, что ни у одного из погибших на корабле не было при себе ничего, что могло бы подтвердить их личности — ни документов, ни наград. Однако долгая работа с архивами принесла плоды.

«В архиве ВМФ нам удалось найти списки безвозвратных потерь, благодаря которым нам удалось установить личности тех 11 останков, которые были обнаружены на нашем бронекатере. В процессе нашей работы мы разыскали двух дочерей краснофлотцев», — отметила директор военно-исторического музея «Наследие» Маргарита Миронова.

Галина Кузнецова ждала этого дня 75 лет — в 1942 году их семье пришла похоронка, и с тех пор они мечтали узнать, где погиб их отец. Когда позвонили из Волгограда , женщина даже не поверила. А увидев бронекатер, она не смогла сдержать эмоций.

«Батюшки, батюшки, папочка мой! Ой, какой большой, сколь ж они проделали работы, какие люди есть! Ну, не зря мой папа погиб», — сообщила она.

Поднятый со дна бронекатер превратят в современный мультимедийный экспонат и разместят на берегу Волги в стеклянном павильоне. С помощью звуковых и световых эффектов воспроизведут последние минуты его героического боя как живое напоминание того, что это никогда не должно повториться.