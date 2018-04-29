В итальянской области Фриули-Венеция-Джулия проходя административные выборы

В итальянской области Фриули-Венеция-Джулия, обладающей особым статусом, в это воскресенье проходят административные выборы. На 1369 избирательных участков, которые открылись в 7 часов утра и закроются в 23 часа, приглашаются более 1,1 млн человек. Им предстоит избрать президента области и депутатов областного совета.

Согласно местному законодательству, в новом областном парламент будут заседать 47 депутатов, а также избранный глава области и кандидат на эту должность, набравший по итогам выборов больше всего голосов после победителя. На пост руководителя областной джунты (правительства) претендуют четыре человека: Серджо Больцанелло от левоцентристской коалиции во главе с Демократической партией , Массимильяно Федрига от правоцентристской коалиции, в которую входят партии «Лига», «Вперёд, Италия » и «Братья Италии», Алессандро Фралеони Моргера от «Движения 5 звёзд», а также Серджо Чекотти от «Пакта за автономию».

Нынешний президент области, демократка Дебора Серраккиани отказалась повторно выдвигать свою кандидатуру. Несмотря на областной характер голосования, по мнению La Repubblica, оно «может сыграть важную роль на национальном уровне при формировании правительства» по итогам политических выборов, прошедших в Италии 4 марта.

«После победы на областных выборах в Молизе (22 апреля), — пишет она, — правый центр ждёт, что результаты выборов в Фриули-Венеция-Джулия смогут показать его силу и единство». По мнению федерального секретаря «Лиги» Маттео Сальвини, которого цитирует газета, успех бывшего руководителя партийной группы в палате депутатов парламента Массимильяно Федриги, «послужит хорошим сигналом для тех в Риме » не хочет «обращать внимание на выбор итальянцев».

Прогнозируемая многими победа кандидата «Лиги», упрочит её лидирующее положение в правоцентристской коалиции и придаст больше сил Сальвини в попытке вернуть за стол переговоров относительно будущего правительства политического руководителя Д5З Луиджи Ди Майо, пытающегося заключить «правительственный контракт» с демократами, в рядах которых многие выступают против этого. Решение по данному вопросу, как объявлено, Демпартия будет принимать на заседании дирекции, назначенного на 3 мая.

Параллельно с областными выборами в 19 городах Фриули-Венеция-Джулия проводятся также коммунальные выборы, а в ещё 4 четырех коммунах проходят два референдума по вопросу их административного объединения.