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В Италии на выборах в области Фриули-Венеция-Джулия побеждают правоцентристы
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В Италии на выборах в области Фриули-Венеция-Джулия побеждают правоцентристы 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Кандидат от правоцентристской коалиции, в которую входят партии «Лига», «Вперёд, Италия» и «Братья Италии», Массимильяно Федрига избран президентом итальянской области Фриули-Венеция-Джулия. Его на воскресных административных выборах поддержали более 57 процентов из 49,6 процента избирателей, принявших участие в голосовании.
Представитель левоцентристской коалиции во главе с Демократической партией Серджо Больцонелло получил на 30 процентов меньше.
Провалом обернулись выборы для «Движение 5 звёзд», чей кандидат Алессандро Фралеони Моргера сумел набрать менее 12 процентов голосов, что в два раза меньше по сравнению с результатом Д5З во Фриули-Венеция-Джулия на выборах 4 марта.
«Не исключено, — пишет ANSA, — что поражение «пятизвёздочников», ставших первой политической силой в стране по итогам выборов 4 марта, в какой-то степени связано с тем, что они не смогли к настоящему моменту найти союзника для создания правительства».
Похоже, что и миссия, предпринятая на прошлой неделе председателем палаты депутатов Роберто Фико, который по поручению президента страны Серджо Маттарелла провёл два раунда консультаций для выяснения возможности создать правительственную коалиции с участие Д5З и Демпартии, обречена на провал.
Так, например, бывший премьер и национальный секретарь демократов Маттео Ренци, выступая в телевизионном ток-шоу «Che tempo, che fa», выходящей на первом канале государственного телевидения RAI, заявил, что Демпартия не будет голосовать за доверие правительству с участием Д5З. Для убедительности он отметил, что «из 52 сенаторов-демократов как минимум 48 не намерены делать этого».
Вместе с тем, отмечают местные обозреватели, сделанные после проведённых консультаций оптимистичные заявления «о запущенном диалоге», запутали их избирателей и вызвали у многих также и протест, учитывая традиционное политическое противостояние двух партий.
Неслучайно, комментируя итоги административных выборов во Фриули-Венеция-Джулия, а также состоявшего неделей раньше голосование в Молизе, где правоцентристы также одержали победу, федеральный секретарь «Лиги» и кандидат от правого центра в премьеры Маттео Сальвини поблагодарил через интернет демократов и «пятизвёздочников» за «проделанную полезную работу» и подчеркнул готовность возглавить правительство.
«Даже если у кого и были сомнения, — заявила в свою очередь сенатор от партии «Вперёд, Италия» Личия Ронцулли, — Результат выборов во Фриули-Венеция-Джулия подтверждает желание итальянцев, чтобы в правительстве были правоцентристы».
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