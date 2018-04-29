Провал на пешеходной зоне Парадной Набережной устранили

Провал тротуарной плитки на Парадной Набережной, который образовался 17 апреля, ликвидирован. Об этом калининградским «Вестям» сообщили в ГКУ КО «Региональное управление заказчика капитального строительства».

По словам представителей компании, причиной стала аварийная утечка водовыпуска ливневой канализации под набережной, отчего произошел размыв грунта с провалом плиточного покрытия.

Нарушения устраняли две смежными подрядные организации. Рабочие произвели вскрытие, обнаружили проблему и устранили скрытый дефект. Сейчас все восстановительные мероприятия по ремонту ливневой канализации и устройству плиточного покрытия на участке Парадной набережной завершены.