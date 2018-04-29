Совет депутатов выбирают сегодня в Можайске

Можайске участки открылись в восемь утра, и первые избиратели уже проголосовали. Выборы были назначены в связи с преобразованием Можайского района в городской округ. Для проведения голосования образованы 63 избирательных участка, на каждом из них работают комплексы обработки избирательных бюллетеней. На участке 1609 на Амбулаторной улице в Борисово жители голосуют активно. К этой минуте явка на участке составляет 11,5%.

В Совет депутатов городского округа жители выберут 20 человек из 109 кандидатов, при этом выборы проходят по смешанной избирательной системе — то есть половину депутатов изберут по единому избирательному округу, а вторую по пяти двумандатным избирательным округам. За ходом голосования следят наблюдатели, среди них и депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова.