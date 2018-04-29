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Совет депутатов выбирают сегодня в Можайске
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Совет депутатов выбирают сегодня в Можайске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Можайске участки открылись в восемь утра, и первые избиратели уже проголосовали. Выборы были назначены в связи с преобразованием Можайского района в городской округ. Для проведения голосования образованы 63 избирательных участка, на каждом из них работают комплексы обработки избирательных бюллетеней. На участке 1609 на Амбулаторной улице в Борисово жители голосуют активно. К этой минуте явка на участке составляет 11,5%.
В Совет депутатов городского округа жители выберут 20 человек из 109 кандидатов, при этом выборы проходят по смешанной избирательной системе — то есть половину депутатов изберут по единому избирательному округу, а вторую по пяти двумандатным избирательным округам. За ходом голосования следят наблюдатели, среди них и депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова.
В единый день голосования выборы проходят не только в Можайском городском округе. Новый состав совета депутатов избирают в  Ликино-Дулево, а также в Мытищах и поселке Правдинский Пушкинского района.
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