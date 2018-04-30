В Барнауле с 5 мая начнут перекрывать дороги из-за подготовки ко Дню Победы

Движение транспорта будет перекрыто на нескольких участках дорог в Барнауле из-за подготовки и празднования Дня Победы.

Так, с 5 мая на площади Сахарова будут проходить репетиции творческих коллективов города, а 7 мая на площади Советов состоится построение войск.

Участок проспекта Социалистического — от ул. Молодежной до Мерзликина — будет перекрыт 5 и 6 мая с 11:00 до 13:00, 7 мая — с 15:00 до 17:00.

7 мая с 17:00 до 21:00 закроют для движения нечетную сторону пр. Ленина — от ул. Молодежной до Димитрова. На это время движение автобусов будет организовано от пл. Октября до Речного вокзала по следующему маршруту: ул. Советская — пр. Комсомольский — ул. Чкалова — пр. Ленина и далее по маршруту. Ознакомиться со схемой перекрытия дорог на 9 мая можно здесь.

На период перекрытия пр. Ленина маршрут троллейбусов №1 и 7 сократят до пл. Победы.