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Женатого Малахова застукали в объятиях с таинственной блондинкой
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Женатого Малахова застукали в объятиях с таинственной блондинкой 

Дни.ру 19 минут назад
Фото: Дни.ру
В Сети активно обсуждают фотографию, на которой запечатлен телеведущий Андрей Малахов, обнимающий таинственную блондинку. Впрочем, об амурных отношениях мало кто говорит — видно, что телезвезда снялась с фанаткой.
Благодаря своим внешним данным, харизме и регулярным появлением на телевизионных экранах миллионов россиян и, в особенности. россиянок, Андрей Малахов по праву мог бы претендовать на звание самого завидного жениха России. Тут, однако, есть одна, но весьма основательная загвоздка — телеведущий давно и счастливо женат.
Тем не менее, сам Малахов время от времени публикует снимки с другими дамами, которые при большой фантазии можно было бы назвать компрометирующими. Ведущий даже ввел специальный хэштег для таких фотографий — #наташапрости. Впрочем, очередной кадр, который мог бы удостоиться этой подписи, выложил не он. На странице «ВКонтакте» «Хвастайся, Волгоград» некая девушка анонимно разместила свое совместное фото с Андреем Малаховым. «Хвастаюсь тем, что сделала фото с Андрюшей», — подписала она.
Примечательно, что девушка не только не стала раскрывать своей личности, но и даже не пролила свет на обстоятельства, при которых был сделан снимок. Это дало пользователям Сети простор для фантазии. Впрочем, лишь очень немногие усмотрели в объятиях ведущего и таинственной блондинки намек на амурные обстоятельства. Другие предположили, что она стала героиней нового выпуска передачи Андрея Малахова.
Отметим, до этого в Сети активно обсуждали объятия Андрея Малахова с Ольгой Бузовой. Ведущий буквально носил певицу на руках. Эту фотографию на своей странице в Instagram опубликовала сама восходящая звезда российской эстрады.
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