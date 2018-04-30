За искажения в бухгалтерской отчетности хотят штрафовать

Это инициатива правительства РФ касается организаций государственного сектора. Кабмин разработал и внес в Госдуму соответствующий законопроект об административной ответственности. Документ за это правонарушение предполагает штраф для должностных лиц от одной до пятидесяти тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

Нарушения в документе классифицируются в зависимости от существенности искажения отчетности, выраженного в процентном или денежном измерениях. К грубым случаям, в частности, относится включение в документацию: не подтвержденных регистрами бухучета показателей; информации, основанной на регистрации не имевших места фактов хозяйственной жизни (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие обязательства), мнимого или притворного объекта бюджетного (бухгалтерского) учета в регистрах бухучета; не соответствующих действительности сведений.

Должностные лица могут быть освобождены от ответственности за такие нарушения в случае исправления ошибки в установленном порядке, а также в случае представления уточненной налоговой декларации (расчета) и уплаты на основании этого документа суммы налога (сбора), неуплаченной из-за искажения данных бюджетного (бухгалтерского) учета, а также уплаты соответствующих пеней.

Реализация положений законопроекта позволит установить единые подходы к определению существенности искажения показателей бюджетной и бухгалтерской отчетности, обеспечить представление достоверной отчетности, снизить риски неэффективных расходов бюджетов всех уровней, и будет способствовать оперативному рассмотрению дел об административных правонарушениях, считает правительство.