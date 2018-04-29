В госкомпаниях повысят финансовую дисциплину

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, вводящий штрафы за нарушение финансовой отчетности в организациях государственного сектора. За опоздание с предоставлением необходимых отчетов руководители предприятий и главные бухгалтера рискуют заплатить штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Наказывать будут и за ошибки в финансовых документах.

Член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект направлен на повышение финансовой дисциплины в организациях государственного сектора.

"За нарушения при составлении бухгалтерской отчетности предлагаются серьезные штрафы для должностных лиц, — пояснил он. — Кроме того, в КоАП вносятся нормы, детально прописывающие, что именно считать грубым искажением финансовой отчетности. В целом проект предусматривает конкретные составы нарушений порядка формирования и представления бухгалтерской и тому подобной отчетности. Формулировки не допускают произвольного толкования, что важно".

В пояснительной записке отмечено, что законопроект предусматривает классификацию нарушений порядка составления и представления бюджетной отчетности в зависимости от существенности искажения показателей отчетности, выраженного в процентном или денежном отношении.

Например, значительным искажением бухгалтерской отчетности будет считаться искажения от 1 до 10 процентов, при этом сумма «ошибки» должна быть в пределах от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Или если в выкладках бухгалтерии потерялись меньше 1 процента общих сумм, но размер ошибки — выше миллиона.

По словам авторов инициативы, законопроект позволит установить единые подходы к определению существенности искажения показателей бюджетной финансовой отчетности и снизить риски неэффективных расходов бюджетной системы РФ.

Кроме того, документ прописывает конкретные составы правонарушений, фактически расширяя число ситуаций, когда бухгалтера и руководители государственных предприятий будут попадать под штрафы. Например, санкции вводятся за нарушение казенным предприятием порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет (штраф предлагается от 10 до 30 тысяч рублей).