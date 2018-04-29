В Госдуму внесен проект об ответственности за искажения в бухгалтерской отчетности

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об установлении административной ответственности за нарушения во время подготовки бюджетной и бухгалтерской отчетности, передает РИА «Новости»

В документе, в частности, предлагается установить штраф в размере от одной до 50 тысяч рублей для должностных лиц, несоблюдающих порядок составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности.

Нарушения порядка составления отчетностей будет классифицироваться в зависимости от существенности искажения в процентном или денежном измерении. Также будут конкретизироваться грубые искажения в отчетностях, например неподтвержденные регистрами бухучета показатели и использование данных, основанных на не имевших места фактах (неосуществленных расходах и несуществующих обязательствах).

В отдельную статью также будет выделена административная ответственность за нарушение порядка бюджетного учета казенным учреждением. Штраф за такое правонарушение составит от 10 до 30 тысяч рублей.