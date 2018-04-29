Адописные иконы: зачем их рисовали на Руси

В Средние века на Руси были распространены так называемые «адописные иконы». Свое название они получили за то, что имели 2 слоя. На первом, внешнем, изображались традиционные для икон сюжеты и образы: Иисус Христос , святые угодники и пр. На втором слое, скрытом под первым, были нарисованы картины ада, чертей, дьявола.

Обычно рисовавший иконы художник (богомаз) сперва наносил на основу грунт и на нем рисовал картины ада. Затем он ждал, когда краска как следует высохнет, и снова наносил грунт. Только после этого богомаз изображал канонический христианский сюжет. Иногда он мог просто пририсовать какому-нибудь святому рога и скрыть их под слоем краски, сделав незаметными для сторонних наблюдателей.

История и значение

Адописные иконы считаются легендарными. О них ходят многочисленные легенды, часто встречаются упоминания в разных исторических документах, но реальные примеры таких икон до наших дней не сохранились. Впервые термин «адописные иконы» встречается в памятнике XVI века, житие Василия Блаженного.

В нем описывается, как Василий Блаженный подошел к городским воротам, на которых была выставлена считавшаяся чудотворной икона с изображением Богоматери. Вопреки ожиданиям толпы богомольцев, окруживших чудесный образ, он не стал возносить ему молитвы, а бросил в икону камнем. Свой поступок святой объяснил тем, что под видимым слоем краски имеется изображение черта. Затем он доказал свои слова, продемонстрировав сокрытое изображение.

Адописные иконы считались особенно опасными для верующего, поскольку оба изображения были неразрывно связаны друг с другом. Христианин, вознося молитву святому или Иисусу, изображенному на адописной иконе, одновременно молился и дьяволу. Для простых людей это было настоящим испытанием веры, но одновременно являлось своеобразной притягательной игрой в распознание «дьявольских прелестей». Адописные иконы были особой разновидностью черной магии.

Источники распространения

Термин «адописные иконы» был распространен в среде староверов, которые не принимали церковную реформу и не хотели подчиняться принятым в XVII веке новым греческим образцам богослужения. Именно старообрядцы могли писать и распространять адописные иконы, чтобы подорвать веру принявших реформу христиан.

Другой версией возникновения этого феномена является противоборство ереси жидовстующих официальной церкви. Жидовствующие не принимали поклонения иконам. По их мнению, последние были настоящими идолами, а преклонение перед ними — идолопоклонничеством. Это противоречило заповеди «Не сотвори себе кумира». Чтобы искоренить веру в святые иконы, еретики и распространяли сокрытые адописные изображения.

По третьей версии, возникновение таких икон объяснялось простым мошенничеством торговцев-коробейников (офеней). Один иконоторговец продавал покупателю обычную с виду икону и уходил. Тогда другой коробейник подходил к обманутому и «открывал ему глаза», показывая скрытый слой с дьявольскими рисунками. Такой случай описал Николай Лесков в повести «Запечатленный ангел». В 1873 году писатель также опубликовал небольшое исследование феномена адописных икон.

Вопрос существования

В XIX веке появилось несколько публикаций об адописных иконах. Однако, авторы называют «адописными» просто плохо, неумело нарисованные изображения святых. В начале XX исследователи все чаще заявляют о том, что адописных икон на самом деле не существовало вообще. Рассказы о них были своеобразными «страшилками» для суеверного и наивного народа. Об этом же писал русский славист Никита Толстой. Современные исследователи придерживаются того же мнения.