Кастет: история простого и очень опасного оружия

Сегодня кастет однозначно ассоциируется с чем-то бандитским. И не зря, ведь на территории России носить и покупать кастеты строго запрещено. Но если взглянуть в архивы — это простое оружие было очень распространено на всем протяжении XX века. Компактный, действенный, недорогой «аргумент» в любом уличном споре. Вот его история.

Простота и опасность

Французское casse-tete переводится очень точно: «ломаю голову». Грубо говоря, кастет представляет собой контактное ударное оружие, с гладкой (в некоторых случаях и шипованной) боевой частью. Опасность кастета крайне велика — удар вполне может привести не только к серьезным травмам, но и к смерти.

Цестус

Можно сказать, что кастет придумали еще римские гладиаторы. На арену они выходили обмотав руки кожаными ремнями с вставками из железных пластин. Такая своеобразная перчатка звалась цестусом, и развитие его привело к возникновению не только современного кастета, но и боксерских перчаток.

Изготовление

Сделать кастет довольно просто. Их изготавливали и на заводах, и во дворах. На улицах кастеты обычно делались из не особо подходящего материала — свинца. В идеале пластина должна иметь подогнанные под руку владельца отверстия, иначе при ударе можно и пальцы сломать.

Свинчатка

Самые элементарные «уличные» кастеты нередко делались вообще без упора и даже с одним отверстием для всех четырех пальцев. Одной из простейших разновидностей можно назвать свинчатку: обычный слиток свинца, зажимаемый в кулаке для утяжеления удара.

Хевсурские перстни

Кастет не обязательно должен быть монолитным. У народности хевсуров, к примеру, существуют так называемые «сатитени» — боевые металлические кольца, носимые на больших пальцах. Такие кольца представляют собой грозное и практически незаметное оружие. Если, конечно, уметь им владеть.

Боевые кастеты

Во время Первой мировой войны кастеты пережили настоящий ренессанс. Англичане и американцы вооружали солдат так называемыми траншейными ножами. Классическим примером такого ножа (именно он на картинке выше) можно считать американский трехгранник Mark-3 образца 1917 года.

Тактические перчатки

Особым вариантом кастета (ну или конечной точкой его эволюции) являются тактические (они же — штурмовые) перчатки. Костяшки пальцев бойца защищены карбоновыми накладками — удар такой будет полегче, чем свинцовым кастетом, но тоже вполне ощутимым.