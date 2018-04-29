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«Мисс стальные ягодицы» Бахар Набиева продолжает покорять Instagram
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«Мисс стальные ягодицы» Бахар Набиева продолжает покорять Instagram 

Свободная пресса 21 минуту назад
Фото: Свободная пресса
24-летняя Бахар Набиева — восхитительная фитнес-модель из Днепропетровской области (Украина). Сама девушка родилась в Баку, потом переехала вместе с семьей в Украину. Ее отец — азербайджанец, мать — украинка. Закончила Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля. В сети она известна как «Мисс стальная попа». В 2012-2013 годах участвовала в университетских соревнованиях по пауэрлифтингу со взятием призовых мест.
Молодая азербайджанка заработала армию как поклонников, так и хейтеров в социальных сетях благодаря своему «каменному» телу. Сегодня на Instagram Б. Набиевой подписано более 1.700.000 фолловеров и их число растет с каждым днем, так как каждый снимок «мисс стальной попы» вызывает невероятный резонанс и обсуждения в соцсети.
К примеру, 50Cent восхищается Б. Набиевой, которую называет в своих комментариях к снимкам фитнес-модели «чертовской девчонкой». И если всемирно известного рэпера Бахар поражает, есть немало пользователей Instagram, которых она шокирует своими формами и откровенными снимками.
Набиева каждый день посещает спортзал, занимается на тренажерах, и не забывает фотографироваться в своей фирменной позе — так, чтобы особо выделялись тонкая талия и ноги.
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