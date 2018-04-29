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В Воронеже больше месяца назад исчезла 35-летняя женщина
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В Воронеже больше месяца назад исчезла 35-летняя женщина 

Вести Воронеж 29 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Елена Мананкова не выходит на связь с 24 марта. Волонтёры объявили поиски 35-летней Елены Мананковой, которая ушла из дома №8а по улице Лизюкова ещё 24 марта и пропала. Объявление о поисках появилось в группе отряда «Черноземье» в соцсети. Елена Мананкова ростом 170 см, среднего телосложения, у неё тёмные волосы и карие глаза. В день исчезновения предположительно была в чёрной куртке, синих джинсах и чёрных сапогах. Всех, кто видел женщину после 24 марта и кто готов отправиться на её поиски, волонтёры попросили позвонить по телефону 8 906 670 23 44. Информацию о пропавшей можно сообщить в полицию по телефону 02 или службу спасения — 112. Екатерина Трещикова
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