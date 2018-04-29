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Конно-автомобильным пробегом отметили в Нальчике День возвращения балкарцев на Родину
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Конно-автомобильным пробегом отметили в Нальчике День возвращения балкарцев на Родину 

ТАСС 32 минуты назад
НАЛЬЧИК, 29 апреля. /ТАСС/. Конно-автомобильным пробегом отметили в Нальчике День возвращения балкарского народа на Родину. 80 всадников и 100 автомобилей отправились с железнодорожного вокзала столицы Кабардино-Балкарии по главной улице города — проспекту Ленина — и далее направились по городам и районам республики, передает корреспондент ТАСС.
"3 мая 1957 года первый эшелон с балкарцами вернулся в республику, сегодняшний пробег посвящен этим событиям. Сюда собрались жители со всех уголков республики. 80 всадников и 100 автомашин отсюда направились в Черекский район КБР, там в районе Голубых озер состоятся массовые народные гулянья с угощениями", — рассказал ТАСС один из организаторов пробега, председатель исполкома Кабардино-Балкарского отделения Общероссийской общественной организации «Барс Эль» Абузеит Гериев.
Торжества в честь Дня возрождения балкарского народа проходят в воскресенье и в Эльбрусском районе республики. На стадионе «Тотур» в городе Тырныаузе развернута выставка народного прикладного искусства районного краеведческого музея и Детского дома творчества. Большой праздничный концерт с участием артистов Эльбрусского района завершится массовыми народными гуляньями. Все участники праздника, жители и гости района могут отведать национальные балкарские блюда.
Торжеством справедливости и исторической правды назвал глава КБР Юрий Коков праздник по отношению к балкарскому народу, «который 74 года назад подвергся насильственной депортации».
"Мужественно и стойко выдержав выпавшие на его долю тяжелейшие испытания, вернувшись на родную землю, балкарский народ активно включился в созидательную деятельность по обустройству новой жизни. Прошедшие с того времени десятилетия ознаменованы наряду с восстановлением государственности значительными достижениями балкарского народа в экономическом и культурном строительстве, в повышении духовного и интеллектуального потенциала", — отметил он в своем поздравительном обращении к жителям республики.
Более 37,7 тыс. балкарцев принудительно переселили в Среднюю Азию и Казахстан 8 марта 1944 года. Право вернуться на родную землю балкарский народ получил 9 января 1957 года по указу президиума Верховного Совета СССР о возвращении балкарского народа на историческую родину после 13 лет сталинской депортации. Там же указом воссоздали Кабардино-Балкарскую АССР. 3 мая 1957 года первый эшелон с балкарцами прибыл в Нальчик. День возрождения балкарского народа и восстановления балкарской государственности отмечается в республике 28 марта уже 24 год. В этом году, в связи с трагическими событиями в Кемерове, праздник перенесли.
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