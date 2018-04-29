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«Мисс Русское радио-Кострома-2018»: как это было
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«Мисс Русское радио-Кострома-2018»: как это было 

k1news.ru 30 минут назад
Фото: k1news.ru
21 апреля в клубе «Икра» прошел финал конкурса «Мисс Русское Радио-Кострома», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Главный титул — «Мисс Русское радио-Кострома» достался Анжеле Лапиной. Первой вице-мисс стала Евгения Галицкая. Она же — мисс интернет-симпатий: голосование проходило на портале K1NEWS.RU. Девушка выиграла отличный приз от нашей редакции — эксклюзивный аромат COSMOGONY от парфюмера Бертрана Дюшофура предоставил магазин «Яркая жизнь». {slider}
Мисс Артистичность — Вероника Найденкова
Мисс Улыбка — Екатерина Соловьева
Мисс Очарование — Юлия Кузнецова
Мисс Грация — Ева Парванян
Мисс Стиль — Надежда Секина
Мисс Вдохновение — Анна Бачинова
На финале в Костроме выступила певица Эльвира Т. Она исполнила и хиты — «Ядовитая, разбитая» и песню «Такси туда и обратно», которая сейчас часто звучит по радио.
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