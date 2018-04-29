«Мисс Русское радио-Кострома-2018»: как это было

21 апреля в клубе «Икра» прошел финал конкурса «Мисс Русское Радио-Кострома», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Главный титул — «Мисс Русское радио-Кострома» достался Анжеле Лапиной. Первой вице-мисс стала Евгения Галицкая. Она же — мисс интернет-симпатий: голосование проходило на портале K1NEWS.RU. Девушка выиграла отличный приз от нашей редакции — эксклюзивный аромат COSMOGONY от парфюмера Бертрана Дюшофура предоставил магазин «Яркая жизнь». {slider} Мисс Артистичность — Вероника Найденкова Мисс Улыбка — Екатерина Соловьева Мисс Очарование — Юлия Кузнецова Мисс Грация — Ева Парванян Мисс Стиль — Надежда Секина Мисс Вдохновение — Анна Бачинова На финале в Костроме выступила певица Эльвира Т. Она исполнила и хиты — «Ядовитая, разбитая» и песню «Такси туда и обратно», которая сейчас часто звучит по радио.