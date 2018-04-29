Участники приуроченного к 9 мая автопробега возложили цветы к Вечному огню в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 29 апреля. / ТАСС /. Участники приуроченного к 9 мая международного автопробега «Победа — одна на всех» в воскресенье прибыли в Ташкент, где возложили цветы к Вечному огню на территории мемориального комплекса «Братские могилы».

Киргизии и "Подобные акции, приуроченные ко Дню Победы, проводит молодежный парламент при Думе Ханты-Мансийского автономного округа и местное отделение «Молодой гвардии Единой России». Первая из них прошла в 2012 году. За это время ее участники проехали по регионам России Украины и даже добрались до Берлина", — рассказал журналистам руководитель автопробега Николай Заболотнов. По его словам, нынешнее автопутешествие стартовало 17 апреля в Нижневартовске , его маршрут протяженностью около 10 тыс. км проходит по территории России, Казахстана Узбекистана . «Узбекистан встретил нас радушием и летним теплом», — отметил он.

"Ваш пробег — еще одна нить, которая укрепляет нашу дружбу и сотрудничество. Спасибо вам", — сказал на церемонии встречи автоколонны посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев. Он напомнил о значительном вкладе народа Узбекистана в общую победу. «Более полутора миллионов людей были эвакуированы в республику, где они нашли не только пристанище, но и второй дом», — отметил российский дипломат.

Ожидается, что в столице Узбекистана участники пробега проведут встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками молодежных, патриотических организаций и уже вечером в воскресенье выедут на один день в Самарканд, а затем через Казахстан отправятся на родину. Планируется, что к 9 мая колонна из четырех легендарных автомобилей ГАЗ М-20 «Победа» и семи машин техподдержки вернется в Ханты-Мансийск

Мемориальный комплекс «Братские могилы» был возведен в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, развернутого здесь в 1941-1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тыс. советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны.

По данным общественного фонда «Нуроний» ("Ветеран"), в Великой Отечественной войне участвовали около 1,5 млн жителей Узбекистана, более 400 тыс. из них погибли, 130 тыс. — пропали без вести. В настоящее время в республике проживают около 1,6 тыс. участников войны.