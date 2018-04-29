«Охота за химерой»: США ставят на новый Stuxnet в «борьбе за киберпространство»

"Новые заявления американского истеблишмента о некоем превосходстве России в кибертехнологиях имеют несколько причин. США стремятся к полному превосходству над всем миром в ряде стратегических сфер — на море, в космосе, на суше. А последние десятилетия задали новое пространство для войны — киберпространство. И наиболее перспективными направлениями работы Штаты определили космос и информационное поле, над чем и активно работают.

Считается, но на развитие в этих сферах США тратят мало, а наибольшей угрозой в киберпространстве в Вашингтоне для себя определили Китай . В идеале контроль над цифровой сферой американцы надеются довести по влиянию чуть не до оружия массового поражения. Чтобы нажатием на одну кнопку в Вашингтоне можно было отключить от интернета отдельные страны, а еще лучше — парализовать работу целых государств посредством атак на их внутренние информационные сети и переписку", — отмечает политолог.

Заместитель председателя комитета сената по разведке Марк Уорер счел, что Россия превосходит Соединенные Штаты в киберпространстве. «Мы только что приняли военный бюджет в $700 млрд и меня интересует — закупаем ли мы оборудование, которое соответствует ХХ веку? У России военный бюджет составляет $68 млрд, и они намного сильнее в подмене информации, дезинформации и киберпространстве. Правительство США все еще пытается понять технологии [вмешательства] 2016 года». Мы на самом деле не готовы к новым атакам", — объявил американец.

"В «нулевых» годах США использовали знаменитый вирус Stuxnet — это компьютерная программа-червь, которая помогла существенно отсрочить развитие ядерной программы Ирана . С ее помощью саботировали работу важнейшего оборудования в испытаниях, которые проводили ученые Тегерана . Впоследствии Штаты не только не засекретили свое вмешательство в дела чужого государства, но даже громогласно хвастали этим.

Сейчас, по мнению американского истеблишмента, США стремительно теряют превосходство в киберпространстве. При этом мы помним, что эта сфера считается перспективной. Потому Штаты прибегают к единственной понятной им логике — если мы где-то отстаем, нужно влить туда денег, и проблема решится. Именно эту логику и задействовал Марк Уорер", — подчеркивает эксперт.

Приоритеты угроз

Комитет по делам разведки палаты представителей конгресса США 27 апреля опубликовал «Доклад по российским активным мероприятиям». В нем указывалось, что несмотря на вмешательство России в выборы президента США, штаб Дональда Трампа не вступал в сговор с Москвой . Обвинения в некоем вмешательстве Кремля в выборы 2016 года, на которых победил Трамп, Вашингтон декларирует уже полтора года. При этом доказательств своим утверждениям Штаты так и не представили.

Появившийся в 2010 году компьютерный червь Stuxnet поражал компьютеры под управлением операционной системы Microsoft Windows. Он атаковал не только компьютеры рядовых пользователей, но и управляющие автоматизированными процессами промышленные системы. Это первый известный червь, который использовали для диверсий на современных предприятиях — вирус физически разрушал инфраструктуру. Продукт разработки США и Израиля . Госсекретарь Хиллари Клинтон в 2011 году заявила, что проект вируса Stuxnet отбросил иранскую ядерную программу на несколько лет назад.

"США объяты параноидальной мыслью — вмешательство России в выборы 2016 года не доказано только потому, что русские искусно скрывают следы. Варианта, что вмешательств не было, не рассматривается в принципе. Эта цепочка доводов приводит американцев к тому, что им нужно лучше заниматься своей кибербезопасностью, что и транслирует истеблишмент.

Причем в информационном поле Штаты боятся Россию намного меньше, чем Китая — существует убежденность, что в КНР работает целая армия хакеров, которые непрерывно атакуют Пентагон и террабайтами воруют данные о самых современных системах американского вооружения. Более того, в Штатах уверены: провальная программа их знаменитого новейшего истребителя F-22 Raptor потому оказалась очень дорогой, что информацию о нем украли китайцы, и пришлось самолет дорабатывать.

Денег на усиление борьбы в киберпространстве США, безусловно, сейчас выделят. Реалии современного мира таковы, что ядерное оружие задействовать сложно и страшно — есть риск сгореть в Армагеддоне, который Вашингтон сам и активирует. Потому разрабатываются другие сферы, где Штаты должны победить соперников и доминировать над миром. Один из проектов — новый Stuxnet и другие новейшие кибер-разработки. И дискуссии об «электронном Перл-Харборе» будут только нарастать — США не откажутся от идеи властвовать над миром с помощью информационных технологий", — заключает Константин Блохин.