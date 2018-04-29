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Новый яхт-клуб Таганрога открыл первый причал
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Новый яхт-клуб Таганрога открыл первый причал 

Деловое сообщество 42 минуты назад
Строительство нового яхт-клуба в «Бухте Андреева» началось еще в прошлом году. Частные инвесторы создают новую круглогодичную стоянку для парусных судов, вложено уже более 20 млн рублей, сообщает издание Ёрш.
Окончить строительство планируется в начале 2020 года, площадка требует значительного вложения и сил, и средств. Только для того чтобы вывезти накопившийся за 40 лет мусор, понадобилось 200 КАМАЗов. В планах учредителей не только создание круглогодичной стоянки судов, но и развитие парусного спорта в регионе. Также новый яхт-клуб сможет принимать пассажирские суда малой вместимости, до 40 человек.
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