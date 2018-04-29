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«Тольяттиазот» не будет выплачивать дивиденды за 2017 год
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«Тольяттиазот» не будет выплачивать дивиденды за 2017 год 

ТАСС 50 минут назад
САМАРА, 29 апреля. /ТАСС/. Акционеры "Тольяттиазота" — крупнейшего производителя аммиака в России — на прошедшем в воскресенье годовом общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2017 год. Об этом информирует пресс-служба «Тольяттиазота».
"Сегодня прошло годовое общее собрание акционеров ПАО «Тольяттиазот» ["ТОАЗ"] по итогам 2017 года. По вопросу распределения прибыли, в том числе выплате [объявлении] дивидендов, принято решение дивиденды не объявлять и не выплачивать", — говорится в сообщении.
Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность компании за 2017-й финансовый год, а также положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров в новой редакции. Оно также приняло решение выплатить членам ревизионной комиссии общества по итогам работы в 2017 году вознаграждение в размере 450 тыс. рублей.
"Тольяттиазот" — российская химическая компания, ее доля в мировом производстве аммиака составляет около 8%. Как сообщалось ранее, в 2017 году «Тольяттиазот» снизил производство аммиака по сравнению с предыдущим годом на 7,5%, до 2,642 млн т. Снижение объемов выпуска аммиака было связано с вынужденной остановкой производства в начале 2017 года из-за невозможности транспортировки продукции по украинской части магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса», сообщала ранее пресс-служба.
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