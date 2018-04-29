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Google и Сбербанк проводят в Ростове серию бесплатных мастер-классов для предпринимателей
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Google и Сбербанк проводят в Ростове серию бесплатных мастер-классов для предпринимателей 

Деловое сообщество 50 минут назад
Первый совместный очный тренинг проекта прошел 28 апреля. Бизнесменам региона помогли разобраться в теме исследования потребительского поведения с помощью метода дизайн-мышления. Более 130 участников мастер-класса из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края, Республики Адыгея проработали ряд вопросови задач, актуальных для микро— и малого бизнеса.
«Самое главное, чему должны научиться участники — это привычка проверять любую свою идею на реальных потребителях. На тренинге мы разбирали конкретные примеры и кейсы по исследованию целевой аудитории и обработке этой информации. Такой подход позволил участникам успешно попробовать на практике инструменты по работе с потребительскими предпочтениями и построению бизнес-модели», — рассказал эксперт программы «Бизнес-класс» Константин Холстинин журналистам ДОН24.
С помощью реальных кейсов и заданий, например, создание прототипа бизнес-модели или исследование спроса на конкретный товар, участники разбирали основные подводные камни создания бизнес-проектов. «Мы видим большой интерес к программе со стороны региональных предпринимателей. Всего за несколько месяцев в программе на юге России зарегистрировались свыше 28 тысяч человек. — комментирует управляющий Ростовским отделением Сбербанка Ирина Ткаченко. — Надеемся, что проект поможет участникам получить новые знания и навыки, чтобы грамотно масштабировать свое дело или открыть компанию с нуля.»
Бесплатная обучающая программа под руководством Google и Сбербанка запущена в 36 регионах России. пройти обучение может любой желающий, достаточно зарегистрироваться на сайте. Совместно с Правительством Ростовской области, создание бизнес-программ для начинающих предпринимателей будет продолжено. Первая совместная с Минэкономразвития РФ площадка «Деловая среда» уже запущена, в планах еще несколько проектов.
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