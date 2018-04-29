Google и Сбербанк проводят в Ростове серию бесплатных мастер-классов для предпринимателей

Первый совместный очный тренинг проекта прошел 28 апреля. Бизнесменам региона помогли разобраться в теме исследования потребительского поведения с помощью метода дизайн-мышления. Более 130 участников мастер-класса из Ростовской области , Краснодарского и Ставропольского края Республики Адыгея проработали ряд вопросови задач, актуальных для микро— и малого бизнеса.

«Самое главное, чему должны научиться участники — это привычка проверять любую свою идею на реальных потребителях. На тренинге мы разбирали конкретные примеры и кейсы по исследованию целевой аудитории и обработке этой информации. Такой подход позволил участникам успешно попробовать на практике инструменты по работе с потребительскими предпочтениями и построению бизнес-модели», — рассказал эксперт программы «Бизнес-класс» Константин Холстинин журналистам ДОН24.

С помощью реальных кейсов и заданий, например, создание прототипа бизнес-модели или исследование спроса на конкретный товар, участники разбирали основные подводные камни создания бизнес-проектов. «Мы видим большой интерес к программе со стороны региональных предпринимателей. Всего за несколько месяцев в программе на юге России зарегистрировались свыше 28 тысяч человек. — комментирует управляющий Ростовским отделением Сбербанка Ирина Ткаченко . — Надеемся, что проект поможет участникам получить новые знания и навыки, чтобы грамотно масштабировать свое дело или открыть компанию с нуля.»