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14 районов и 4 городских округа будут претендовать на гранты регионального минфина
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14 районов и 4 городских округа будут претендовать на гранты регионального минфина 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
По поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина министерство финансов проводит очередной отбор районов и городских округов для предоставления грантов за достижение наилучших показателей в сфере повышения эффективности бюджетных расходов по итогам 2017 года. На участие в отборе подали заявки 14 районов и 4 городских округа Нижегородской области.
«Оценка достигнутых результатов будет проведена по следующим направлениям: обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов, внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов МСУ, реструктуризация бюджетного сектора, повышение эффективности распределения бюджетных средств, оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их распределения, обеспечение открытости и доступности информации о бюджетной деятельности в сети «Интернет», — отметили в минфине.
Результаты планируется подвести во II квартале 2018 года. В виде грантов между бюджетами 10 муниципалитетов будет распределено 10 млн рублей.
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