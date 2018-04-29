14 районов и 4 городских округа будут претендовать на гранты регионального минфина

Глеба Никитина По поручению главы Нижегородской области министерство финансов проводит очередной отбор районов и городских округов для предоставления грантов за достижение наилучших показателей в сфере повышения эффективности бюджетных расходов по итогам 2017 года. На участие в отборе подали заявки 14 районов и 4 городских округа Нижегородской области.

«Оценка достигнутых результатов будет проведена по следующим направлениям: обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов, внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов МСУ, реструктуризация бюджетного сектора, повышение эффективности распределения бюджетных средств, оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их распределения, обеспечение открытости и доступности информации о бюджетной деятельности в сети «Интернет», — отметили в минфине.

Результаты планируется подвести во II квартале 2018 года. В виде грантов между бюджетами 10 муниципалитетов будет распределено 10 млн рублей.