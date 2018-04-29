Юбилейный счет ЭКА: к рекомендациям экономической комиссии для Африки 60 лет прислушиваются страны континента

Деятельность Экономической комиссии для Африки (ЭКА) крайне полезна для развития континента, и кроме того, может быть полезна и России как инструмент внедрения на африканского рынка. Такое мнение озвучили эксперты ФБА «Экономика сегодня»

29 апреля Экономической комиссии для Африки (ЭКА; The United Nations Economic Commission for Africa, UNECA) исполняется 60 лет.

Основная задача ЭКА, входящей в пятерку региональных комиссий Экономического и Социального Совета ООН, — содействие экономическому и социальному развитию государств-членов, региональной интеграции и расширению международного сотрудничества в интересах развития Африки.

В состав ЭКА входят все 54 государства Африканского континента, признанные ООН. ЭКА — одна из ключевых структур, работающих на Африканском континенте. Она осуществляет деятельность на региональном и субрегиональном уровнях. На региональном уровне Комиссия ведет независимый сбор и анализ статистики, поддерживает выполнение общерегиональных стратегий и инициатив в поддержку развития.

Также ЭКА выступает в качестве форума для выработки единой позиции стран континента на международных площадках, занимается разработкой документов, ориентированных на развитие регионального сотрудничества. На субрегиональном уровне ЭКА оказывает техническую и консультационную помощь африканским правительствам, межгосударственным организациям и учреждениям, разрабатывает программы и проекты помощи в целях развития.

Вклад в оптимизацию

Эта комиссия играет очень большую роль в концептуальной разработке программ экономического, социального и культурного развития континента, говорит руководитель Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов.

"Особенно заметен ее вклад в оптимизации интеграционных процессов, в выдвижении на первый план не только показателей ВВП, но и характеристики социального положения населения — бедности, недоедания, детской смертности, смертности от эпидемий. В общем, этот орган себя оправдывает, его рекомендации пользуются уважением в африканских странах", — сказал эксперт.

Россия еще со времен СССР сотрудничала с этой комиссией, российские ученые работали в составе ЭКА и в настоящее время контакты сохраняются.

"Мы поддерживаем многие инициативы, многие выводы, которые экономическая Комиссия представляет на рассмотрение африканских правительств", — отметил Евгений Корендясов, добавив, что деятельность ЭКА комиссия важна в разработке программ с учетом особенностей континента, его размеров, многоликости, и этнической, и религиозной, и природной.

Двойной статус

У этой организации — двойной статус, и региональный, и субрегиональный, напоминает африканист Александр Зданевич.

"И Россия, если будет принято решение, выходить на экономические рынке африканских государств через такого рода инструмент. Другое дело, что сейчас политическая ситуация довольно напряженная. Что до деятельности ЭКА на континенте в целом, она, конечно, очень результативная", — сказал Зданевич.