Открытие курортного сезона, парад Победы и фестивали: лучшее в мае в Крыму

Открытие сезона

Черноморский район, 29 апреля — 9 мая Маяк на мысе Тарханкут в Крыму

Открытие курортного сезона в Черноморском районе отметят гастрономическим туром «Тарханкут — новое измерение», участники которого смогут порыбачить в открытом море, узнать секреты приготовления рыбацкой ухи и других блюд из свежей рыбы.

Ялта, 30 апреля — 2 мая Отдыхающие у Часовни в память об убиенном императоре Александре II и всех Новомучеников и Исповедников Российских на центральной набережной в Ялте

В Ялте начало нового курортного сезона решили отмечать в течение трех дней, что не удивительно, если учесть, что оно приурочено к 180-летию города. На центральной набережной состоится шоу с цирковыми элементами под названием «Ялта встречает друзей». А 2 мая — крымско-татарский национальный праздник весны и плодородия Хыдырлез.

Керчь , 1 мая Здание гимназии №2 имени В. Г. Короленко в городе КерчьЗдание гимназии № 2 имени В. Г. Короленко в городе Керчи

В одном из самых древних городов России , Керчи, чья территория была заселена еще в среднем палеолите, в честь начала сезона организуют день открытых дверей в Керченском музее-заповеднике. Также все желающие смогут попасть на бесплатные пешеходные экскурсии по центру города.

Фестивали

Севастополь и Ялта, 5-6 мая Продукция местного производства на открытии фестиваля молодого вина и гастрономии «Ноябрьфест» в санаторно-курортном комплексе «Мрия резорт & Спа»Продукция местного производства на открытии фестиваля молодого вина и гастрономии «Ноябрьфест» в санаторно-курортном комплексе «Мрия Резорт & Спа»

Фестиваль «О, да! Еда!» пройдет на полуострове впервые и предлагает гостям попробовать блюда специального фестивального меню, увидеть выступления лучших шеф-поваров полуострова в «Гастрономическом театре» и узнать тонкости приготовления еды на мастер-классах.

Бахчисарай, 5 мая Крымско-татарская национальная борьба куреш в рамках празднования Хайдырлеза в городе БахчисарайКрымско-татарская национальная борьба куреш в рамках празднования Хыдырлеза в городе Бахчисарае

Хыдырлез отметят и в Бахчисарае, приглашая на выступление национальных коллективов, дегустацию блюд крымско-татарской кухни, а также спортивный турнир по национальной борьбе куреш, внесенной ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия.

Симферополь , 4 мая Люди на музыкальном концерте

Всех поклонников трансовой и электронной музыки ждет фестиваль Trancemission, на котором выступления Richard Durand, Bobina, Dj Feel и других диджеев будет сопровождать лазерное и световое шоу.

Парад Победы

Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками» на горе Митридат в городе КерчьМемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на горе Митридат в городе Керчи

Керчь, 8 мая В этом городе-герое Праздник Победы отметят факельным шествием, которое стартует на центральных улицах, а закончится на горе Митридат у обелиска Славы павших в годы Великой Отечественной войны советских воинов. На вершине запланировано театрализованное представление с элементами исторической реконструкции.

Севастополь, 9 мая Ветеран Великой Отечественной войны 89-летний Василий Павлович Малявин фотографируется на набережной Севастополя

День Победы здесь отмечают с особым размахом в том числе потому, что 9 Мая — это еще и день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В традиционном параде примут участие войска Севастопольского гарнизона и моряки Черноморского флота, а также ветераны вооруженных сил.

Симферополь, 9 мая Участники военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Симферополе

В столице Крыма в параде примут участие новейшие единицы военной техники, среди которой реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы и бронетранспортеры.

Также парады Победы и шествия «Бессмертного полка» пройдут почти во всех городах и поселках полуострова.