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В Бурятии около 160 школьников вступили в ряды Юнармии
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В Бурятии около 160 школьников вступили в ряды Юнармии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В концертном зале гарнизонного дома офицеров, дислоцированного в Республике Бурятия клятвенную речь Юнармейцев принимал командующий общевойсковой армией ВВО генерал-майор Михаил Носулев.
В концертном зале гарнизонного дома офицеров, дислоцированного в Республике Бурятия, состоялось торжественное вступление в ряды Юнармии около 160 учеников 5, 6, 7, 8 и 10 классов общеобразовательной школы № 5.
Клятвенную речь Юнармейцев принимал командующий общевойсковой армией ВВО генерал-майор Михаил Носулев.
В фойе концертного зала вниманию Юнармейцев и гостей торжества представили стоящие на вооружении образцы стрелкового оружия. Военнослужащие соединений рассказали ребятам тактико-технические характеристики оружия и его возможности.
В завершении торжественного мероприятия состоялся концерт. На сцене выступили учащиеся общеобразовательного заведения, художественные коллективы дома детского творчества и другие участники концертной программы.
Стоит заметить, что на сегодняшний день в Бурятии в ряды Юнармии уже вступило более трех тысяч детей.
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