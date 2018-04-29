В Бурятии около 160 школьников вступили в ряды Юнармии

В концертном зале гарнизонного дома офицеров, дислоцированного в Республике Бурятия клятвенную речь Юнармейцев принимал командующий общевойсковой армией ВВО генерал-майор Михаил Носулев.

В концертном зале гарнизонного дома офицеров, дислоцированного в Республике Бурятия, состоялось торжественное вступление в ряды Юнармии около 160 учеников 5, 6, 7, 8 и 10 классов общеобразовательной школы № 5.

Клятвенную речь Юнармейцев принимал командующий общевойсковой армией ВВО генерал-майор Михаил Носулев.

В фойе концертного зала вниманию Юнармейцев и гостей торжества представили стоящие на вооружении образцы стрелкового оружия. Военнослужащие соединений рассказали ребятам тактико-технические характеристики оружия и его возможности.

В завершении торжественного мероприятия состоялся концерт. На сцене выступили учащиеся общеобразовательного заведения, художественные коллективы дома детского творчества и другие участники концертной программы.

Стоит заметить, что на сегодняшний день в Бурятии в ряды Юнармии уже вступило более трех тысяч детей.