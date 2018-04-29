Как люди представляли будущее 100 лет назад?

Все мы помним и любим фильм «Назад в будущее», который 3 года назад стал мемом. Дело в том, что главные герои фильма отправились на машине времени из конца 80-х в начало 2015 года и увидели там дивный новый мир аэробордов (воздушных скейтбордов) и вечного лета. Вот настоящие жители 2015 года и поиронизировали на тему оптимистических прогнозов создателей фильма. В популярных мемах интернет-пользователи сравнивали кадры из фильма и фотографии из российских окраин или помещали Марти МакФлая в настоящий XXI век. Но не стоит забывать, что наряду с забавными ошибками создатели фильма сделали и несколько верных предсказаний, например предугадали появлений мультиэкранов (конференция в Skype или технология Smart TV). И это характерная черта всех футуристических произведений — в целом они до смешного оптимистичны и наивны, но в море утопических идей всегда находится то, что все-таки стало реальностью.

Конец XIX века: царство прогресса на полой Земле

Говоря о предсказаниях великих фантастов прошлого, нельзя не упомянуть книги Жюля Верна — писателя, считающегося отцом научной фантастики. Многие читатели любят приписывать Жюлю Верну провидческий дар, рядом с которым способности Нострадамуса — это просто детские гадания на игральных картах. На самом деле великий француз ничего не выдумывал — все невероятные для XIX века изобретения вроде ракеты до Луны уже в том или ином виде существовали в научных кругах. Заслуга Верна состоит в том, что он их развил и популяризировал. С технической точки зрения романы из серии «Необыкновенные путешествия» сейчас выглядят смешными и наивными, а многие идеи оказались ошибочными (к примеру, теория о полой Земле из романа «Путешествие к центру Земли»).

Подводную лодку, вопреки распространенному мнению, Жюль Верн тоже не изобретал — к моменту появления в печати истории о капитане Немо подобные лодки уже рассекали океаны. Но не расстраивайтесь: Жюль Верн действительно оказал огромную услугу человечеству, став первым писателем, который со всей ответственностью и серьезностью использовал последние достижения науки в своих произведениях. Он рассказал широкому читателю о теории Дарвина, об успехах воздухоплавания и всех значимых путешествиях своего времени. А это стоит не меньше, чем любое предсказание.

Начало XX века: мир, погибший под атомными бомбами

Главным провидцем на рубеже веков стал Герберт Уэллс . Нельзя сказать, что этот факт очень обрадовал человечество: Уэллс был чуть ли не единственным великим фантастом, видевшим будущее в темных тонах. После прочтения его «Машины времени», подробно описывающей вырождение человека до кроликоподобных существ, которыми питаются огромные насекомые, хочется сесть и проплакать несколько дней. Вот и большинство удачных предсказаний британского мастера получились такими же безрадостными — уж лучше бы он ошибался. В «Войне миров» Уэллс, будучи биологом по образованию, предсказывает появление в будущем биологического оружия и применение отравляющих газов на поле боя — и это за 17 лет до Первой мировой войны. Он же в 1914 году описал еще одну глобальную проблему человечества — атомную бомбу — за три десятилетия до ее появления.

В конце XIX века супруги Кюри изучили природу урана и выяснили, что теоретически его атомы могут содержать огромное количество энергии. Уэллс понял, что она может использоваться не только во благо, — и написал роман «Мир освобожденный», в котором цивилизация уничтожается во время атомной войны и на ее месте появляется утопический мир будущего (оптимистическую концовку великий пессимист явно добавил в дань моде). Кстати, уже в начале 30-х, когда европейский мир еще был очарован Гитлером, Герберт Уэллс уже знал, что в начале 1940 года дело закончится Второй мировой войной. В этом предсказании он ошибся всего на четыре месяца.

Середина XX века: двухуровневые города с пластиковыми домами

А из правдивого, но страшного мира Герберта Уэллса мы отправляемся в золотую мечту второй половины XX века. В статье «Чудеса, которые вы увидите в следующие 50 лет», появившейся в журнале «Популярная механика» в 1950 году, авторы описывают комфортный мир будущего. Двухуровневые города, на нижних этажах которых можно комфортно гулять и отдыхать, а на верхних — быстро передвигаться на машинах. Дешевые дома из тонких металлических или пластиковых пластин: всего пять тысяч долларов — и вы обеспечены жильем. Правда, не навсегда — срок годности таких домов не превышает четверти века. Посуду из органических материалов после еды можно просто смыть в раковину, а для уборки в новом пластиковом доме достаточно пройтись по всей квартире (вместе с мебелью) водой из шланга.

В бытовом плане авторы оказались точны лишь однажды и то отчасти: в нашем мире действительно каких только домов нет — и дома из пластин, и дома, которые собираются и разбираются за 10 минут, и передвижные дома, и все остальное — на любой вкус. Но мы видим, что традиции делать жилище деревянным, а посуду долговечной никуда не делись. Уборка у нас по-прежнему занимает много времени, а машины все так же паркуются рядом с детскими площадками. Но есть и хорошие новости: авторы статьи считали, что лекарство от рака найти так и не удастся, но уже сейчас страшную болезнь активно лечат и скоро ученые наконец получат универсальное лекарство, которое будет лечить всех пациентов вне зависимости от типа рака и его стадии.

Конец XX века: путешествие к новым мирам

Люди всегда представляли себе полеты в космос. В XX веке человечество наконец получило шанс устремиться к звездам, и первыми дух новой эпохи почувствовали писатели-фантасты, в частности Артур Кларк. Благодаря этому джентльмену мы сейчас можем наслаждаться мобильной связью и Интернетом. Артур Кларк не просто предсказал появление в будущем спутниковой системы связи — он лично подготовил этот проект. По задумке писателя (имевшего, разумеется, техническое образование), глобальную связь на Земле должны обеспечивать спутники, двигающиеся по орбите вдоль экватора с той же скоростью, с какой движется планета. Эта идея была высказана еще в 1928 году, но популярность приобрела только после публикации Кларка. Однако патентовать идею писатель не стал — он не верил, что доживет до того момента, когда такую систему действительно запустят. Но он дожил. А еще увидел, как полетел в космос первый человек, как люди ступили на Луну, как земные зонды начали летать к Сатурну и бродить по Марсу.

Провожая XX век, Артур Кларк сделал предсказание на 100 лет вперед. В 2020 году искусственный интеллект должен сравняться с человеческим и отправиться к новым звездам, а через год после этого земляне впервые ступят на марсианскую землю. В 22-м на Земле возродят динозавров, а в 2040-м наконец будет введен в эксплуатацию универсальный репликатор — устройство, помогающее получать продукты питания и любые другие вещи буквально из грязи. Во второй половине века люди станут жить на Луне, Марсе, спутниках Сатурна и Юпитера и орбитальных станциях вокруг других планет. К концу нашего столетия человечество отправится в другие звездные системы в поисках новых миров.