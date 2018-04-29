В Чехии для иностранцев могут ввести обязательные курсы интеграции и квоты

Цель внесения таких изменений МВД — как можно быстрее адаптировать иностранца к жизни в Чехии , ознакомив с основными важными моментами: права и обязанности, культура и ценности, местный менталитет, привычки и традиции. Предполагается, что курсы будут организованы во всех краях Республики и будут проходить в Центрах поддержки интеграции иностранцев. Бюджет, который выделит государство на данную инициативу — $6,7 млн до 2020 года, сообщает Пражский Экспресс.

Изменения коснутся также экономических мигрантов — для них предполагается выделить квоты, чтобы сократить нагрузку на чешские консульства в других странах. То есть определить максимальное число прошений о выдаче того или иного типа визы. Согласно данным Tyden.cz, количество запросов растет быстрыми темпами. Если в 2014 году было подано всего 3 000 трудовых прошений, то в 2016 году их насчитывалось уже 9 000, а за первые три квартала предыдущего года — 13 500.

Прежде всего, квоты будут обозначены для тех, кто ищет в Чехии работу, но также могут коснуться для желающих открыть бизнес в государстве. Кстати, чаще всего среди иностранцев свое дело в Чехии начинают россияне.