Подрядчик пока не предоставил документацию на инженерные сети Псковского перинатального центра 

Администрация Псковской области провела очередной контрольный выезд в Псковский перинатальный центр, который должен быть сдан в эксплуатацию. Как рассказал в своем инстаграме исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Ведерников, по сравнению с предыдущим визитом повторные замеры воздуха в помещениях показали норму, вентиляция работает в штатном режиме. При этом Ведерников отметил, что ввод здания в эксплуатацию по-прежнему пока невозможен: генподрядчик «РТ-Соцстрой» по-прежнему так и не предоставил исполнительную документацию на инженерные сети и перечень передаваемого имущества. Кроме того, на данный момент две позиции оборудования требуют замены. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».